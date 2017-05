Door Olaf van Miltenburg, maandag 8 mei 2017 15:15, 17 reacties • Feedback

Het hackersevenement SHA2017, dat in augustus in Zeewolde plaatsvindt, verstrekt aan een deel van zijn bezoekers badges die over een internetverbinding beschikken en van een scherm van elektronische inkt voorzien zijn.

De komende weken gaan de badges in productie, meldt de organisatie van SHA2017. Het idee ervoor ontstond al twee jaar geleden en de organisatoren wilden ze gebruiken om bezoekers de mogelijkheid te geven zichzelf te introduceren en om informatie over presentaties te geven.

De badges bevatten een Espressif ESP32-module voor wifi en met hulp van tweaker Sprite_TM is een manier gevonden voor directe updates, zonder dat verbinding met een hotspot noodzakelijk is. Verder is een E-Ink-scherm met resolutie van 296x128 pixels aanwezig voor de weergave. De bediening verloopt via capacitieve touch-knoppen in retro-gamercontrollerstijl. De organisatie verstrekt verder rgb-leds voor bezoekers die extra de blits willen maken met hun badge.

De organisatie belooft een 'groot aantal' badges te produceren maar benadrukt dat het om een gelimiteerde oplage gaat zodat een vroege bestelling van kaarten aan te raden is voor personen die in aanmerking willen komen voor de gadget.

SHA vindt van 4 tot en met 8 augustus plaats bij Scoutinglandgoed in Zeewolde. SHA2017 is de volgende in een lange reeks van hackerevenementen die om de vier jaar in Nederland plaatsvindt, zoals GHP, HEU, HIP, HAL, WTH, HAR en OHM.