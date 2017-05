Door Bauke Schievink, zondag 7 mei 2017 10:16, 22 reacties • Feedback

Het wereldrecord voor zo snel mogelijk Mario 64 uitspelen met daarbij alle 120 sterren te behalen is eindelijk verbroken tot een tijd onder de één uur en veertig minuten. Een gebruiker onder het pseudoniem Cheese05 had een uur, 39 minuten en 57 seconden nodig voor de recordpoging.

Dat meldt Kotaku. Cheese05, in het dagelijks leven bekend onder de naam Allan Alvarez, had maar liefst zeven maanden nodig om de mijlpaal te behalen. Hij is daarmee de eerste die onder de 'magische' grens van 1 uur 40 minuten duikt om Mario 64 met alle 120 sterren uit te spelen. In de videobeelden die zijn verschenen van de 'speedrunner' laat hij zijn familie ook meedelen in de vreugde. Wie geïnteresseerd is in de beelden kan deze op Twitch bekijken.

Cheese05 had te maken met forse concurrentie. Onder speedrunners is Mario 64 namelijk een van de populairste games, waarbij video's soms miljoenen kijkers te verwerken krijgen. Het spel wordt gespeeld op de Nintendo 64, waarbij speedrunners kiezen voor de Japanse versie, omdat deze net iets sneller speelt. Nintendo heeft de game later ook voor de DS uitgebracht.

De speedrunner is al sinds 2015 bezig met het zo snel mogelijk uitspelen van Mario 64. Hij was al vaker dichtbij het verbreken van de 100-minutengrens, maar zag zijn recordpogingen dikwijls door kleine foutjes mislopen.