Door Emile Witteman, vrijdag 5 mei 2017 20:19, 5 reacties • Feedback

Consolemodder Benjamin Heckendorn heeft het voor elkaar gekregen om een prototype van de Sony-Nintendo PlayStation weer te laten werken. De console is in staat om games en audio-cd's te draaien vanaf de cd-speler.

Het prototype van de console heeft jarenlang bij iemand op zolder gelegen, totdat in 2015 foto's van een ander prototype op het internet verschenen. De eigenaar van de console, die zich de zeldzaamheid niet eerder had gerealiseerd, maakte bekend dat hij er ook een had, maar hij was kapot. Daardoor kwam hij in contact met Heckendorn, die aanbood om de console te repareren. In juli 2016 deelde hij een video waarin hij de console uit elkaar haalt

Binnen een week wist Heckendorn de console weer grotendeels aan de praat te krijgen en er SNES-cardridges op te laten draaien. Ook wist hij de cd-speler te repareren, maar kon deze nog niet gebruiken. Er zijn immers nooit games voor het prototype verschenen en alhoewel de machine in principe wel in staat is om audio-cd's af te spelen, wilde dat door problemen met de daarvoor bestemde dac ook niet lukken.

Driekwart jaar later is het Heckendorn toch gelukt om de problemen met dac op te lossen, waardoor het afspelen van audio-cd's nu mogelijk is. Ook heeft hij het voor elkaar gekregen om een homebrewgame voor een emulator op een cd'tje te branden en die op te starten met de console. Hiermee is de console weer volledig functioneel.

De console is het resultaat van een samenwerking tussen Nintendo en Sony om een uitbreiding voor de SNES-console te maken, waarmee de console cd's zou kunnen afspelen. Ook zou er een losse console komen, die zonder uitbreiding in staat zou zijn om de cd's af te spelen, genaamd de 'Play Station'. De console is vanwege onderlinge geschillen over licenties nooit verschenen. Sony is onafhankelijk van Nintendo met de ontwikkeling verdergegaan, waaruit de huidige PlayStation-consoles zijn voortgekomen.