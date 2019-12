Prototype van Nintendo Play Station gaat onder de hamer

Een prototype van de Nintendo Play Station uit 1990 gaat onder de hamer. Het is voor het eerst dat het apparaat in de handen van liefhebbers kan komen. De console is nooit uitgekomen en was een samenwerking tussen Sony en Nintendo.

Volgens het veilinghuis dat de console aanbiedt, is dit vermoedelijk het enige overgebleven exemplaar. Er zouden er tweehonderd van zijn gemaakt, maar alle andere exemplaren zouden zijn vernietigd toen bleek dat de samenwerking tussen Nintendo en Sony niet werd doorgezet.

Het prototype kan zowel cd's als SNES-cartridges afspelen. Er zijn echter nooit games op cd uitgekomen voor de console. Het oorspronkelijke plan was dat Sony een cd-uitbreiding voor Nintendo's SNES zou maken. Ook zou er een nieuwe console komen, de Play Station, die alle functionaliteit al combineert. Het prototype dat nu geveild wordt is zo'n exemplaar.

De console die geveild wordt is hetzelfde exemplaar dat enkele jaren geleden in de aandacht kwam nadat YouTuber Ben Heckendorn een teardown plaatste. Hij kreeg het apparaat werkend en wist later ook de cd-rom-drive aan de praat te krijgen.

Het zeldzame exemplaar was eigendom van Sony-ceo Olaf Olaffson. Na zijn tijd bij Sony kwam hij terecht bij het bedrijf Advanta, waar hij een jaar later weer vertrok. Hij liet het prototype bij Advanta achter en toen dat bedrijf failliet ging, werd de console in een doos met andere items geveild.

De Nintendo Play Station gaat in maart 2020 onder de hamer. Geïnteresseerden kunnen vanaf februari al online bieden. Het veilinghuis heeft geen idee wat de console zal opbrengen, omdat er niet eerder een vergelijkbaar object is geveild.