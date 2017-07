SNES-versie Super Mario Kart draait in emulator op Sony A6000-camera

Een Sony A6000-bezitter is er in geslaagd om Super Mario Kart via een emulator te starten op zijn camera te draaien. De game spelen lukt echter niet, omdat het niet mogelijk is om de knoppen van de camera voor de bediening in te zetten en omdat het toestel geen touchscreen heeft.

De Sony A6000-camera werd in 2014 uitgebracht en gebruikers kunnen de camera voorzien van apps met extra functies, die Sony zelf aanbiedt via zijn PlayMemories Camera App Store. Ontwikkelaars hebben ook een manier gevonden om sommige Android-apps op de camera te draaien, door gebruik te maken van de tool OpenMemories.

Via deze weg heeft een A6000-bezitter een emulator op de camera gezet en daar een rom van SNES-game Super Mario Kart in geladen. In een filmpje is te zien dat het spel opstart, maar volgens de uploader ontbreekt het geluid en is de game verder ook niet speelbaar. In het verleden zijn er wel meer praktische toepassingen verschenen voor OpenMemories, die extra camerafuncties toevoegen.