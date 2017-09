Smijten met schildjes op het circuit: Super Mario Kart bestaat 25 jaar

Een kwart eeuw geleden kwam Super Mario Kart uit voor het Super Nintendo Entertainment System. Het racespel waarin Mario-personages elkaar op het circuit te lijf gaan met bananen en andere voorwerpen, is uitgegroeid tot een van de meest succesvolle franchises van Nintendo.

Een jaar nadat de SNES op de markt kwam besloot Nintendo om de personages en omgeving uit Super Mario World te verplaatsen naar een racebaan. De geboorte van Super Mario Kart was daarmee een feit. De combinatie van tegen elkaar racen en het elkaar moeilijk maken met verschillende voorwerpen bleek een succes. Een kwart eeuw later is het concept nog onverminderd populair. Mario Kart is in de afgelopen jaren vaak gekopieerd, maar nooit geëvenaard of overtroffen wat betreft succes.

In Super Mario Kart hadden spelers keuze uit acht personages. De mogelijkheid om te kiezen uit verschillende karts was er nog niet; ieder personage had zijn eigen wagentje met unieke eigenschappen. Aan het concept van Mario Kart is in vijfentwintig jaar weinig veranderd: spelers rijden over een circuit en kunnen daarbij items oppikken die bijvoorbeeld een snelheidsvoordeel opleveren, of de voortgang van andere spelers hinderen. Nieuwere versies brachten vooral betere graphics, meer banen, personages en items.

Super Mario Kart (1992)

Sinds 1992 heeft Nintendo voor iedere nieuwe console een nieuwe Mario Kart-game uitgebracht. Zo verscheen Mario Kart 64 samen met de N64 en met de GameCube kwam Mario Kart: Double Dash. De titel Mario Kart Wii laat weinig te raden over en met de Wii U kwam er wederom een nieuwe game: Mario Kart 8. Voor de handhelds verschenen Mario Kart: Super Circuit, Mario Kart DS en Mario Kart 7, respectievelijk voor de Game Boy Advance, Nintendo DS en 3DS.

Nintendo brak dit jaar voor het eerst met die traditie door samen met de Switch geen volledig nieuwe versie van Mario Kart uit te brengen. Wel verscheen Mario Kart 8 Deluxe, een verbeterde versie van de Wii U-versie, met enkele uitbreidingen en aanpassingen. Nintendo wist desondanks in enkele maanden maar liefst 2,5 miljoen exemplaren van deze opgepoetste game te verkopen.

Mario Kart 8 Deluxe (2017)

Ondanks het feit dat er niet ieder jaar een nieuwe versie van Mario Kart klaarstaat, genieten de games grote populariteit. Zowel de oude als de nieuwe versies. Zo wordt in Frankrijk ieder jaar een wereldkampioenschap gehouden met het originele Super Mario Kart. De Nederlander Karel van Duijvenboden weet daarin steevast goede zaken te doen; sinds 2007 doet hij mee en wist hij jaar op jaar een top10-notering te behalen. Hij werd vierde in het kampioenschap van dit jaar.

Voor de ultieme Mario Kart-beleving kunnen liefhebbers sinds kort terecht in Tokio, daar is een arcadehal geopend waar een vr-versie van Mario Kart GP is te spelen. Deze potjes vinden plaats in bewegende stoelen, waarin spelers plaatsnemen met een HTC Vive-headset. Deelnemers krijgen Vive Trackers op hun handen bevestigd, zo dat ze met echte gooibewegingen met bananen en bommen kunnen smijten.

Super Mario Kart verscheen op 1 september 1992 in de Verenigde Staten. De game was enkele dagen eerder al in Japan uitgekomen, op 27 augustus. Nederlandse en Belgische gamers moesten nog een aantal maanden langer wachten; in Europa was de game vanaf 21 januari 1993 officieel te koop. De nieuwste Mario Kart-game die uitkomt is meteen ook de oudste: op 29 september brengt Nintendo de miniversie van de SNES uit, en een van de games die daarop staat is het vijfentwintig jaar oude Super Mario Kart.