Door Joris Jansen, dinsdag 30 mei 2017 12:45, 15 reacties • Feedback

Nintendo heeft in de Verenigde Staten een handelsmerk geregistreerd voor Super Nintendo World. Dit zijn pretparkattracties die zijn gebaseerd op Nintendo-thema's. De registratie hangt vermoedelijk samen met de komst van Super Nintendo World naar Universal-parken in Orlando en Hollywood.

De aanvraag om het handelsmerk bij het Amerikaanse patentbureau te registreren is op 24 mei gedaan. Uit de aanvraag blijkt dat het handelsmerk onder andere zal gelden voor merchandise en kleding, maar er wordt ook gesproken over shows in amusementsparken, karten, motorfietsevenementen en andere evenementen met voertuigen. Wellicht betekent dit de komst van een Mario Kart-attractie. Er wordt ook melding gemaakt van arcade-videogamemachines en evenementen met videogames. Nintendo noch Universal Studios heeft nadere, officiële informatie bekendgemaakt.

Eind vorig jaar heeft Universal Japan bekendgemaakt dat zijn pretpark in het Japanse Osaka wordt uitgebreid met Super Nintendo World, met attracties die zijn gebaseerd op Nintendo-thema's. Universal trekt 50 miljard yen, omgerekend 408 miljoen euro, uit voor de uitbreiding. Super Nintendo World moet in 2020 gereed zijn, voordat de Olympische Spelen van dat jaar in Tokio van start gaan. Toen bleek al dat Super Nintendo World ook naar de twee Universal-parken in Orlando en Hollywood zou komen.

Dat Universal zijn pretparken gaat uitbreiden met Nintendo-thema's, is al langer bekend. Begin 2015 maakte Nintendo bekend een deal gesloten te hebben met Universal en in maart 2016 kwamen de plannen voor de uitbreiding in het Japanse pretpark al naar buiten.

