Corsair heeft de K68 geļntroduceerd. Het mechanische toetsenbord is stof- en waterdicht conform de ip32-rating, beschikt over Cherry MX Red-switches en heeft dynamische achtergrondverlichting die per toets is in te stellen.

De K68 is door Corsair ontworpen om bestand te zijn tegen water; elke toets is beschermd met 'silicone rubber', zodat eventuele vloeistoffen het toetsenbord niet kunnen beschadigen. De ip32-rating betekent dat het toetsenbord bestand is tegen vloeistoffen als het onder een hoek tot vijftien graden is gepositioneerd.

De backlight kan per individuele toets worden ingesteld. De felheid van de belichting kan via een knop worden aangepast. De K68 heeft speciale knoppen voor volume- en mediabediening, en de Windows-toets kan op slot gezet worden. Het toetsenbord ondersteunt full key rollover, en effecten en macro's kunnen ingesteld worden met de Corsair Utility Engine.

Corsair meldt dat de K68 per direct beschikbaar is in de VS, China en Zuid-Korea. De prijs in de VS is 100 dollar. Omgerekend en met btw zou dat uitkomen op 119 euro, maar het is nog onduidelijk wat de precieze prijs in de Benelux gaat worden.

In maart kondigde Corsair het mechanische toetsenbord K63 aan. Dit compacte tenkeyless toetsenbord beschikt ook over Cherry MX Red-switches en achtergrondverlichting. Met dit toetsenbord, dat beschikbaar is voor 80 euro, richt de fabrikant zich op gamers die niet te veel geld willen uitgeven.