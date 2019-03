Corsair brengt K83-mediatoetsenbord met rond precisiontrackpad uit

Corsair heeft de K83 Wireless Entertainment Keyboard aangekondigd. Het betreft een draadloos mediatoetsenbord voor in de huiskamer, die van een rond aanraakgevoelig oppervlak en een joystick voorzien is.

Corsair heeft de K83 van een aluminium behuizing voorzien. De toetsen hebben low-profile-schakelaars en witte achtergrondverlichting. Het toetsenbord biedt 20-key rollover met anti-ghosting. De wasd-toetsen zijn in een grijstint uitgevoerd zodat gamers ze snel kunnen onderscheiden van de zwarte toetsen. De K83 werkt draadloos op 2,4GHz met behulp van de meegeleverde usb-adapter en de verbinding is via bluetooth 4.2 op te zetten. Daarnaast is bekabelde verbinding via usb 3.0 met een type a-connector ook mogelijk.

Naast het toetsenbord zit het trackpad en deze is van het precision-type, zodat multitouch gestures met tot aan vier vinger bij Windows 10 standaard werken. Onder het trackpad zitten de muisknoppen en erboven zit de joystick, waarmee gebruikers snel door menu's kunnen scrollen en die voor games is in te zetten. Naast de joystick zit de volumeregeling en de overige mediabediening is gecombineerd met de functietoetsen. Het toetsenbord bevat een lithium-polymeer-ion-accu van onbekende capaciteit, die volgens de fabrikant een accuduur van veertig uur continu gebruik biedt.

Het toetsenbord staat bij verschillende Europese webwinkels voor prijzen rond 140 euro.