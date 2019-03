Vinding maakt perovskiet mogelijk geschikt voor schermen en sensoren

Onderzoekers zijn er in geslaagd de fotoluminescentie van door lasers aangeslagen perovskiet te reguleren door het aanbrengen van een spanning. De vinding maakt het hybride materiaal mogelijk geschikt voor brede toepassing voor onder andere schermen, sensoren en verlichting.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Rutgers-universiteit in de Amerikaanse staat New Jersey. Ze ontwikkelden een transistor met organisch-anorganisch hybride perovskiet. Vervolgens voorzagen ze het oppervlak van het mineraal van een laag ionische vloeistof en lieten ze het perovskiet licht uitsturen door het aan te slaan met een laser. Het uitstralen van licht na blootstelling aan licht wordt ook fotoluminescentie genoemd.

Door gatespanning van zo'n 1,2V aan te brengen op de laag ionische vloeistof, konden ze de intensiteit van de fotoluminescentie van het hybride perovskiet precies beheren. Door de spanning aan te passen konden ze de intensiteit zo'n honderd keer verhogen. Volgens de onderzoekers is het de eerste keer dat dit zo gecontroleerd lukte. "Voorheen moest je de temperatuur sterk veranderen of enorme druk toepassen op het kristal, wat lastig en duur is. Wij doen het met simpelweg een elektronisch apparaat op kamertemperatuur", zegt Vitaly Podzorov, professor bij de Rutgers-universiteit.

De vinding is van belang voor de mogelijke toepassing van hybride perovskiet in zonnecellen, beeldschermen, led-verlichting en sensoren. Perovskiet wordt als een belofte voor met name zonnecellen gezien omdat het veel licht absorbeert, elektronen goed transporteert en goedkoop te produceren is.

De onderzoekers publiceerden hun werk onder de titel Electric-field effect on photoluminescence of lead-halide perovskites in Materials Today.