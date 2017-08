Opbrengst zonnecel met perovskiet en silicium valt tegen op Nederlands dak

Een 'superzonnecel' van perovskiet en silicium heeft in een test een tegenvallende opbrengst gehaald op een dak in Utrecht. De lage stand van de zon in de winter en de vele bewolking in Nederland zouden de oorzaken zijn van de tegenvallende opbrengst.

Bij laboratoriumtests haalden dergelijke 'tandemcellen' met perovskiet en silicium een hoge opbrengst van 39 procent, maar in de praktijk komt de opbrengst rond dezelfde waarde uit als die van reguliere zonnecellen met alleen silicium, schrijft de Volkskrant op basis van een Nederlands onderzoek dat ACS Energy Letters publiceerde. Het Center for Nanophotonics uit Amsterdam deed het onderzoek.

Perovskiet werkt optimaal met licht uit een ander gedeelte van het spectrum. Omdat de laagjes silicium en perovskiet boven op elkaar liggen, bleek dat de opbrengst van het silicium tegenviel als de omstandigheden niet goed waren voor perovskiet. Bovendien staat de zon in Nederland in de winter laag en is het vaak bewolkt, waardoor de opbrengst lager uitviel dan de onderzoekers hadden gehoopt.

Perovskiet geldt al jaren als een belofte voor zonnecellen, maar tot nu zijn veel zonnecellen op de markt nog steeds gemaakt van silicium. De onderzoekers claimen dat meer onderzoek naar perovskiet nodig is om het materiaal geschikt te maken voor alledaagse zonnecellen.