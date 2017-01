Door Emile Witteman, vrijdag 6 januari 2017 11:26, 0 reacties • Feedback

Submitter: -The_Mask-

Corsair heeft zijn bestaande Bulldog-barebones bijgewerkt voor ondersteuning van Kaby Lake-processors. Verder presenteert het de volledige modulaire lijn van HX-voedingen en de nieuwe semimodulaire TX-M-voedingen.

De Bulldog 2.0 is net als zijn voorganger een compacte watergekoelde htpc-behuizing die ruimte biedt aan een desktopprocessor en fullsize videokaart. De tweede generatie is voorzien van een mini-itx-Z270-moederbord, voor volledige Kaby Lake-ondersteuning. Verder voorziet Corsair de behuizing van een nieuwe waterkoeler voor de processor, de H62F. De voeding krijgt ook een upgrade, naar de Corsair SF600 SFX, die een 80Plus Gold-certificering heeft.

Of de barebones in de Benelux beschikbaar komen, is onduidelijk, aangezien hij op Europese websites van Corsair niet te vinden is en zijn voorganger nooit in Nederland is verschenen. In de Verenigde Staten is hij verkrijgbaar voor 399,99 dollar, wat omgerekend en met btw ruim 450 euro zou zijn.

De nieuwe HX-voedingen zijn volledig modulair en beschikken over een 80Plus Platinum-certificering. Corsair geeft aan dat alle condensators in de voeding uit Japan komen en een temperatuur tot 105 graden kunnen overleven. Verder wordt de ventilator bij lage belasting uitgeschakeld, wat de geluidsproductie ten goede komt. De voeding is beschikbaar in 750W, 850W, 1000W en 1200W-varianten, met prijzen tussen de 129,99 en 229,99 euro.

De TX-M beschikt ook over condensators die allemaal uit Japan komen, maar die kunnen een maximale temperatuur van 50 graden aan. De voedingen hebben een 80Plus Gold-certificering en zijn beschikbaar in varianten met 550W, 650W, 750W en 850W, met adviesprijzen tussen 79,99 en 129,99 euro.