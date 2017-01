Door Emile Witteman, vrijdag 6 januari 2017 12:05, 28 reacties • Feedback

Cherry heeft aangekondigd dat het een versie van zijn G80-3000-toetsenbord uitbrengt dat beschikt over zijn nieuwe MX Silent-switches. De Cherry MX Board Silent heeft een klassiek uiterlijk en is in een zwarte en witte uitvoering verkrijgbaar.

Het toetsenbord krijgt de beschikking over zowel de rode als de zwarte stille switches, die sinds vorige maand verkrijgbaar zijn voor alle toetsenbordfabrikanten. Voorheen waren ze alleen in een specifiek toetsenbord van Corsair te krijgen.

De Cherry MX Board Silent is gebaseerd op de G80-3000. Dat toetsenbord is sinds 1988 in productie en heeft sindsdien slechts kleine wijzigingen ondergaan, zoals de toevoeging van de Windows-toets en een ander kleurpatroon.

Cherry geeft het toetsenbord een adviesprijs van 149 dollar, wat omgerekend en met btw ongeveer 170 euro is. Er komt alleen een versie met een internationale EU-layout beschikbaar.