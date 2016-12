Door Emile Witteman, donderdag 22 december 2016 12:30, 54 reacties • Feedback

Cherry heeft zijn stille MX-switches beschikbaar gemaakt voor alle fabrikanten. De switches zijn vergelijkbaar met de bestaande rode en zwarte switches, maar maken minder geluid. Tot op heden waren de switches alleen beschikbaar in één toetsenbordmodel van Corsair.

De stille switches komen beschikbaar in vier varianten. Een rode, die net als de gewone MX Red-switch 45 centinewton nodig heeft om ingedrukt te worden en een zwarte, die net als de normale MX Black-switch met een kracht van 60 centinewton ingedrukt kan worden. Van beide versies is er ook een doorzichtige variant, met ruimte voor ledverlichting.

Net als de gewone rode en zwarte switches hebben de stille switches een lineaire krachtcurve. Hierdoor is niet te voelen wanneer de schakelaars geactiveerd worden en maken ze geen klikkend geluid, zoals bij blauwe varianten wel het geval is. Volgens Cherry zijn de switches stiller dan bestaande methodes met het toevoegen van o-ringen, aangezien de switches ook het geluid dempen van het omhoogkomen van de toets.

Cherry introduceerde de stille switches voor het eerst in de Corsair Strafe-toetsenborden. Corsair had een exclusieve deal met Cherry voor het gebruik van de schakelaars, maar die is na een jaar verlopen. Er zijn nog geen nieuwe toetsenborden aangekondigd die gebruikmaken van de MX Silent-varianten.