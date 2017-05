Door Julian Huijbregts, dinsdag 2 mei 2017 16:12, 16 reacties • Feedback

Corsair introduceert een nieuwe behuizing in zijn Carbide-serie. De SPEC-04 is een midtower waar een atx-moederbord in past, en aan de zijkant is een raam van getint plastic gemonteerd. De zwarte kast is verkrijgbaar met grijze, zwarte of gele kleuraccenten.

In de behuizing is plaats voor een atx-, matx- of mini-itx-moederbord en een videokaart van maximaal 370mm lang. Verder kunnen er twee 3,5"-hdd's geplaatst worden en zijn er montagemogelijkheden voor drie 2,5"-drives. De voeding mag maximaal 225mm lang zijn en er is ruimte voor een cpu-koeler van maximaal 150mm hoog.

Corsair levert de SPEC-04 met één 120mm-ventilator die als inlaat dient aan de voorkant. In de kast passen maximaal vijf 120mm-ventilators. Aan de voorkant en bij de voeding zijn stoffilters gemonteerd. Het 'frontpaneel' zit aan de zijkant van de kast en beschikt over een usb 3.0- en een usb 2.0-poort, en audioaansluitingen.

De kast is 43,3cm hoog, 49,2cm lang en 20,1cm breed. Corsair heeft de behuizing op zijn website staan voor 49,99 euro. De Carbide SPEC-04 is volgens de fabrikant per direct te koop.