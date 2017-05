Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 2 mei 2017 16:11, 103 reacties • Feedback

Microsoft heeft dinsdag tijdens een op onderwijs gericht evenement Windows 10 S aangekondigd, een versie van het besturingssysteem dat op systemen met lage hardware-eisen draait. Het besturingssysteem draait alleen apps uit de Windows Store.

Volgens Microsoft is de nieuwe versie van het OS veiliger en gestroomlijnd voor betere prestaties. Onder andere is de starttijd teruggebracht tot minder dan vijf seconden na de eerste keer inloggen bij het systeem. Daarnaast belooft Microsoft dat de prestaties niet achteruitgaan door het installeren en verwijderen van apps.

De applicaties draaien in containers, wat ook de beveiliging ten goede moet komen. Als een scholier een applicatie van buiten de Windows Store wil installeren, verschijnt er een waarschuwing dat dit uit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk is. Als de docent toch de software wil installeren, zal deze de pc moeten upgraden naar Windows 10 Pro.



Ook de configuratie verloopt snel volgens de fabrikant. Beheerders kunnen met usb-sticks pc's naar eigen inzicht configureren. Docenten kunnen de Windows 10 S-pc's van scholieren beheren via een ingebouwd menu, waarmee ze onder andere kunnen bepalen welke apps geïnstalleerd moeten worden en met welk netwerk ze verbonden moeten zijn.

Microsoft gaat met de Windows 10 S-pc's de concurrentie aan met Chromebooks, laptops met Chrome OS die steeds populairder worden in het onderwijs. Onder andere Acer, Asus, Dell, HP, Toshiba, Samsung en Fujitsu komen met Windows 10 S-systemen. De minimale specificaties voor de systemen verschenen eerder: ze moeten quadcoreprocessor hebben, waarbij het minimaal moet gaan om een Intel Celeron-type. Daarnaast is 4GB aan werkgeheugen vereist in combinatie met 32GB opslag, of 64GB bij een 64bit-systeem. De accu moet minimaal een 40wattuurexemplaar zijn en het apparaat moet beschikken over een ssd of emmc-opslag.

De goedkoopste van de systemen hebben een prijs die begint bij 189 dollar. Onderdeel hiervan is een gratis licentie voor Minecraft: Education Edition en Office 365 for Education. Scholen met licenties voor Windows 10 Pro kunnen Windows 10 S zonder verdere kosten gebruiken.