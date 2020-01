Acer toont nieuwe laptops gericht op scholieren

Acer heeft drie nieuwe laptops onthuld, bedoeld voor de onderwijsmarkt. Het gaat om twee Windows-modellen en een Chromebook. Een van de Windows-modellen is een convertible en ze moeten allemaal tegen een stootje kunnen.

De twee Windows-varianten, de TravelMate B3 en de TravelMate Spin B3, hebben volgens Windows Central 11,6-inch-schermen met een resolutie van 1366 bij 768 pixels. Onder de motorkappen zitten processors van Intels Celeron- en Pentium-lijn, allemaal van de Gemini Lake Refresh-generatie. Maximale snelheden variëren van 2,6GHz tot 3,1GHz en de hoeveelheid cores van 2 tot 4. Het werkgeheugen is ddr4 en varieert in formaat van 4GB tot 8GB. Verder is er onder andere tot 256GB aan flash-based-opslag, ondersteuning voor ac-wifi met mu-mimo en bluetooth 5.0.

De convertible heeft naast een touchscreen ook een stylus met zijn eigen dock. Acer stelt dat de laptops bedoeld en geschikt zijn voor basisschoolleerlingen en scholieren op de middelbare school. Met een accuduur van 12 uur moeten de laptops het volgens de fabrikant een volledige schooldag uithouden. Ook moeten ze bestand zijn tegen schokken en de druk van een kind dat erop stapt, conform de MIL-STD-810G-standaard. Prijzen beginnen bij 239 dollar voor de TravelMate B3 en 329 dollar voor de TravelMate B3 Spin. Europrijzen voor deze laptops zijn nog niet bekend. Beschikbaarheid in de VS begint vanaf april.

De Chromebook heeft een 12" ips-scherm met een resolutie van 1366 bij 912 pixels. Net als de TravelMate B3 Spin gaat het hier om een convertible. Het scherm kan dus 180 graden omgeklapt worden zodat men min of meer met een tablet te maken heeft. Deze Chromebook, de Chromebook 712, kan volgens NeoWin uitgerust worden met een Core i3-10110U of een Pentium Gold 6405U. De eerste is een dualcore met hyperthreading en een maximale snelheid van 4,1GHz en de tweede eveneens een 2c/4t-cpu met een snelheid van 2,4GHz. Werkgeheugen varieert van 4GB tot 8GB en opslag is 32GB of 64GB-emmc. De Chromebook krijgt volgens NeoWin een vanafprijs van 299 euro.