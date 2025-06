Acer brengt nieuwe TravelMate P6- en P4-laptops met Intel Core Ultra 7-socs uit

Acer heeft een aantal nieuwe versies van de zakelijke TravelMate-laptops uitgebracht. De TravelMate P6 14 en de P4 Spin 14 en 16 hebben een Intel Core Ultra 7-processor, die een npu heeft voor AI. Ook brengt het bedrijf een P4 14 uit met een AMD Ryzen Pro 8000-cpu.

Het duurste model dat Acer toont, is de TravelMate P6 14, de TMP614-73, een verbeterde versie van het bestaande model. De nieuwe P6 14 heeft een oledaanraakscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels en een beeldverhouding van 16:10. De laptop heeft een scherm-bodyratio van 84 procent en kan honderd procent van het DCI-P3-kleurenspectrum weergeven. De belangrijkste vernieuwing in de laptop is dat die meer op AI-gericht is, vooral vanwege de nieuwe cpu, maar ook omdat het apparaat een Windows Copilot-knop op het toetsenbord heeft. De cpu is een Intel Core Ultra 7 die een eigen npu heeft, al zegt Acer niet precies welk model het betreft. De Core Ultra 7 heeft een geïntegreerde Iris Xe-gpu en de laptop wordt verder geleverd met Intels vPro-platform. De laptop heeft verder maximaal 32GB aan Lpddr5x-geheugen en een M.2-PCIe-ssd van 1TB. Acer verkoopt dat model vanaf eind juni en het basismodel zal 1449 euro kosten.

Acer komt verder ook met twee TravelMate P4-modellen, één met een 14"-scherm en één met een 16"-scherm. De P4 14 verschijnt als standaardmodel met een AMD Ryzen Pro 8000-processor, terwijl er ook een Spin-model uitkomt dat, net als de P6, een Intel Core Ultra 7 als soc gebruikt. Het Spin-model, de TMP414RN-54, heeft een Core Ultra 7 165U en een wuxga-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels. De TravelMate P4 16, de TMP416-53, heeft een scherm dat twee inch groter is, maar wel dezelfde resolutie heeft.

Beide P4-modellen hebben maximaal 64GB aan DDR5-geheugen en maximaal 1TB aan opslag. Ook die modellen worden geleverd met Intel vPro. De releasedatums en prijzen van die latere modellen zijn nog niet bekend, maar Acer zegt dat de apparaten 'naar verwachting tegen het einde van het jaar' worden uitgebracht.