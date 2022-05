Acer kondigt Travelmate-laptops met Intel Tiger Lake-cpu's aan

Acer kondigt drie nieuwe TravelMate-laptops aan. De nieuwe modellen zijn onder andere voorzien van Tiger Lake-cpu's van Intel. De laptops kunnen optioneel worden uitgerust met een losse MX-gpu van Nvidia. De modellen komen in november uit in Europa.

Acer komt onder andere met de TravelMate Spin P4, die is voorzien van een 14"-IPS-scherm dat met 360 graden gekanteld kan worden. Het scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en is aanrakingsgevoelig. Acer noemt verder geen details over het scherm. Zo wordt de maximale helderheid niet vermeld. Het bedrijf noemt wel de aanwezigheid van een stylus.

Op de website van Acer staan momenteel twee varianten, die respectievelijk beschikken over een Intel Core i5-1135G7- en Core i7-1165G7-cpu met Xe-gpu. Een model met Nvidia MX350-videokaart wordt vooralsnog niet los vermeld, hoewel op deze optie wel wordt genoemd op de Spin P4-webpagina.

De Acer TravelMate Spin P4 (links) en TravelMate P4. Afbeeldingen via Acer

De laptop wordt geleverd met maximaal 32GB aan DDR4-sodimm-geheugen en een 1TB-PCIe-ssd met M.2-formfactor. Het basismodel is voorzien van 8GB geheugen en een 256GB-ssd. De laptop krijgt een Thunderbolt 4-aansluiting en twee USB 3.2 Gen 2-connectors van het type-A. Verder heeft de Spin P4 een Micro SD-kaartlezer, een HDMI-aansluiting en een RJ45-connector voor gigabit-ethernet. De P4 heeft ook een IR-camera voor gezichtsherkenning en een vingerafdrukscanner. Optioneel kan de laptop voorzien worden van 4g-ondersteuning via eSIM.

De Spin P4 komt in november uit in Europa en heeft een adviesprijs vanaf 999 euro. Acer komt ook met een TravelMate P4-laptop. Die is in grote lijnen gelijk aan de Spin P4, hoewel het scherm niet met 360 graden gekanteld kan worden. Ook is het scherm niet langer aanrakingsgevoelig en ontbreekt de stylus. De reguliere P4 moet ook in november op de markt verschijnen en krijgt een adviesprijs vanaf 899 euro.

Verder toont Acer een lager gepositioneerde TravelMate P2-laptop. Die laptop kan volgens Acer worden uitgerust met een Tiger Lake Core i7-cpu. Deze modellen worden echter nog niet los op de website vermeld; in een overzicht worden enkel TravelMate P2-laptops met Comet Lake-cpu's of ouder genoemd. Het nieuwe P2-model met Tiger Lake-cpu zou optioneel ook uitgerust kunnen worden met een GeForce MX330-gpu van Nvidia. Verder krijgt de P2 maximaal 32GB aan DDR4-geheugen en een 1TB-ssd en -hdd.

De P2 heeft daarnaast een VGA- en HDMI-aansluiting, en lijkt te beschikken over drie USB-connectors van het type-A. De laptop heeft ook een Thunderbolt 4-aansluiting. Acer voorziet de P2 ook van een vingerafdrukscanner en IR-camera voor Windows Hello. De TravelMate P2 komt in november uit vanaf 759 euro.

De Acer TravelMate P2. Afbeelding via Acer