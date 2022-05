Lenovo Yoga Slim 7i Carbon met 16:10-scherm en Tiger Lake-cpu stond kort online

Een productpagina van een Lenovo Yoga Slim 7i Carbon-laptop stond tijdelijk online. De laptop beschikt onder andere over een Intel Tiger Lake-processor en heeft een 16:10-scherm met een qhd-resolutie. De adviesprijs en releasedatum zijn nog onbekend.

De productpagina van de Lenovo Yoga Slim 7i Carbon stond kortstondig online, zo merkten Twitter-gebruiker WalkingCat en techwebsite NotebookChecks. De laptop heeft een 13,3"-scherm met een beeldverhouding van 16:10 en een resolutie van 2560x1600 pixels. Verder haalt het gebruikte paneel volgens Lenovo een maximale schermhelderheid van 300cd/m² en kan het scherm 100 procent van de sRGB-kleurruimte weergeven. Een paneeltype wordt niet genoemd.

De laptop heeft 'maximaal' een Intel Core i7-processor uit de Tiger Lake-serie, hoewel er volgens de productpagina ook een of meer versies met een Core i5-cpu komen. Het is niet duidelijk met welke exacte processors de laptop geleverd kan worden. Qua gpu wordt de geïntegreerde Intel Iris Xe-chip gebruikt. De Yoga Slim 7i Carbon kan verder geleverd worden met maximaal 16GB aan LPDDR4X-geheugen en een M.2-PCIe-ssd met een capaciteit tot 1TB.

De Yoga Slim 7i Carbon beschikt verder over een 50Wh-accu en heeft een 65W-lader. De laptop heeft een enkele USB 3.0 Gen 1-connector van het type-C, twee Thunderbolt 4-aansluitingen en een 3,5mm-jack voor audio en een microfoon. De laptop heeft daarnaast een Intel Evo-certificering en ondersteunt daarmee ook Wi-Fi 6. Een vingerafdrukscanner lijkt te ontbreken, maar de laptop ondersteunt wel Windows Hello via een IR-camera. Het geheel is 296,9mm breed, 208,55mm diep en 14,9mm hoog op zijn dikste punt. De laptop zou 'minder dan een kilogram' wegen.

De productpagina maakte niet duidelijk wanneer Lenovo de Yoga Slim 7i Carbon aan zal kondigen, maar toonde wel de tekst 'Coming Soon'. Ook is het nog niet duidelijk wat de laptop gaat kosten. Lenovo teasede deze laptop eerder al voor de Chinese markt, waar de laptop uitkomt onder de noemer Yoga Pro 13s Carbon. Dat deed het bedrijf via Weibo, een sociaal medium. De fabrikant meldde toen al dat het product een 16:10-scherm en een Tiger Lake-cpu krijgt.

De Lenovo Slim 7i Carbon-laptop. Afbeeldingen via Lenovo