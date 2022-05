HP introduceert Spectre x360 14-convertible met 3:2-oledscherm

HP introduceert nieuwe convertibles in zijn Spectre-serie. De Spectre x360 14 krijgt een 3:2-scherm met een resolutie van 3000x2000 pixels en er komt een oledvariant. Ook de Spectre x360 13 kan met een oledscherm worden geleverd. Dat model heeft een 16:9-beeldverhouding.

De HP Spectre x360 14 is het eerste model in HP's Spectre-serie met een 3:2-scherm. De fabrikant gebruikt een 13,5"-scherm met dunne randen en in het topmodel zit een oledpaneel met een resolutie van 3000x2000 pixels. HP gaat de Spectre x360 14 ook leveren met ips-panelen. Het oledpaneel heeft een maximale helderheid van 400cd/m².

In de Spectre x360 14 zit een Intel Core i7-1165G7-processor. Dat is een quadcore van de Tiger Lake-generatie, met een maximale kloksnelheid van 4,7GHz en een Intel Xe-gpu. De convertible heeft 16GB Lpddr4x-geheugen en een 1TB-NVMe-ssd. Volgens HP zorgt de 66Wh-accu voor een accuduur van 10,5 uur bij 'gemengd gebruik' en tot 12 uur en 15 minuten bij het afspelen van video. De convertible heeft Wi-Fi 6 en is voorzien van een infraroodcamera, voor inloggen met Windows Hello. Het gewicht is 1,36kg.

Aan de zijkanten zitten twee USB-C-poorten met Thunderbolt 4- en USB4-ondersteuning, met een maximale bandbreedte van 40Gbit/s. Verder heeft de Spectre x360 14 een USB-A-poort met snelheid van 10Gbit/s. Er zijn vier speakers ingebouwd en de convertible wordt geleverd met een stylus.

Door de 3:2-verhouding van het scherm is er meer ruimte onder het toetsenbord, waardoor de Spectre x360 14 een groter touchpad heeft dan eerdere modellen. HP voorziet de convertible van een softwarematige Focus-modus, die dimt het scherm behalve de applicatie op de voorgrond. Dat zou ook voor een betere accuduur moeten zorgen.

HP Spectre x360 13 en 5G-versie

De nieuwe 13,3"-variant van de Spectre x360 heeft een 16:9-scherm, maar met dunnere randen dan zijn voorganger, waardoor de convertible een stuk compacter is. Bij de duurste uitvoering is dat een oledpaneel met een resolutie van 3840x2160 pixels. HP maakt een versie met Tiger Lake-processors, maar er komt ook een variant met Ice Lake-processor, die een ingebouwd 5G-modem heeft.

HP zal de Spectre x360 13 in verschillende uitvoeringen leveren. In de VS wordt de Spectre x360 13 in ieder geval voorzien van 8GB Lpddr4x-geheugen, een 512GB-ssd en een 60Wh-accu. De behuizing heeft twee USB-C-poorten met Thunderbolt 4 en USB4, met een snelheid van 40Gbit/s. Ook de x360 13 wordt geleverd met een stylus.

HP Envy 13 en Envy x360 13

In de lager gepositioneerde Envy-serie komt HP met een nieuwe Envy 13 en Envy x360 13. De Envy is een regulier laptopmodel en de x360 is een convertible. Beiden krijgen maximaal een Core i7-1165G7-processor van de Tiger Lake-generatie. Het 13,3"-scherm heeft in beide gevallen een ips-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels. De Envy's hebben ieder één USB-C-poort met Thunderbolt 4 en USB4 en twee USB-A-poorten. HP voorziet de Envy's van een 51Wh-accu.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Spectre- en Envy-modellen in Nederland en België verschijnen en wat ze gaan kosten. HP brengt de Spectre x360 14 en 13 in oktober in de Verenigde Staten uit, beiden hebben een minimumprijs van 1200 dollar. Welke configuraties kopers dan krijgen, is niet bekend. De versies met oledpaneel zijn vermoedelijk veel duurder.

De Envy 13 krijgt in de VS een startprijs van 900 dollar en voor de Envy x360 13 is dat 950 dollar. De 5G-versie van de Spectre x360 13 verschijnt begin 2021 en de prijs daarvan wordt later bekendgemaakt.