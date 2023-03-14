In 2020 hebben we voor het laatst aandacht aandacht besteed aan de HP ENVY x360 en in de tussentijd heeft HP zijn 13"-convertible flink ontwikkeld. Uiteraard heeft de processor een upgrade gekregen, maar de duurdere variant, die we uiteraard in deze review bespreken, is ondertussen voorzien van een oledscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels. In deze review werpen we een korte blik op de ENVY x360-bf0390nd.

Behuizing en aansluitingen

De ENVY x360 heeft een behuizing die volledig van metaal gemaakt is. De versie die wij hebben getest, is blauw. Er is ook de uitvoering waarvan de naam eindigt op bf0350nd, en die is zilvergrijs. Over de verschillende uitvoeringen gesproken; we hebben de duurste versie met Core i7-processor en oledscherm getest, maar er zijn goedkopere uitvoeringen met een Core i5-processor en lcd.

De goedkoopste versie kost op het moment van schrijven ongeveer 1100 euro en heeft dezelfde, behoorlijk 'premium' aanvoelende behuizing als de duurdere varianten. De scherpe randen die op eerdere ENVY x360-modellen zaten, zijn vervangen door afgeronde hoeken en de behuizing is dun, zo dun dat er geen volledige USB-A-aansluitingen in passen. Gelukkig heeft HP zich door dat gebrek aan ruimte niet laten weerhouden en zijn de USB-aansluitingen van een klepje voorzien, waardoor ze toch in de behuizing passen. Je kunt ze bereiken door het klepje omlaag te drukken en omdat dat extra spanning op de connector zelf kan zetten, is die met metaal verstevigd. Aan de linkerkant zit een microSD-kaartlezer en rechts zitten de USB-C-aansluitingen, die ondersteuning voor Thunderbolt 4 hebben. Je hebt ze ook nodig om de accu op te laden, of om een extern beeldscherm aan te sluiten, want HDMI zit er niet op.

Wat opvalt aan de dunne behuizing, is dat HP evengoed een toetsenbord heeft weten te bouwen met een prima toetsentravel voor een convertible. Niet alleen kun je de toetsen ver indrukken, de aanslag wordt ook mooi gedempt en dat levert een duidelijk toetsengevoel op. De touchpad heeft een oppervlak van glas en doet wat hij moet doen, inclusief de multitouchgebaren die in Windows geïntegreerd zijn.

De ENVY x360 kun je niet alleen als laptop gebruiken. Het is een convertible, dus je kunt hem ook als tablet gebruiken of in de 'presentatiemodus', waarbij het systeem op de kant van het toetsenbord leunt. Om de behuizing en het toetsenbord te beschermen, zitten er vier vrij subtiele rubbers op de hoeken van het toetsenbord. Zet je de laptop op een vlak oppervlak, dan doen de rubbers hun werk prima, maar op een oneven oppervlak is het verstandig om goed te kijken of je je behuizing niet bekrast.

Je kunt het touchscreen met je vingers beroeren, maar het ondersteunt ook gebruik met een stylus. Boven in het scherm zit een camera met een opvallend hoge resolutie van 2560x1440 pixels. De camera is met een druk op een knop op het toetsenbord te verbergen. Om te laten zien dat hij echt geen beeld kan opnemen, komt er zelfs een schuifje voor de cameralens. Dankzij de hoge resolutie is de ENVY dus prima geschikt om mee te videobellen, maar een headset is wel aan te bevelen. De geluidskwaliteit is matig, doordat de luidsprekers aan de onderkant van de behuizing zitten en bovendien geen hoog volume produceren.

Benchmarks

Deze uitvoering van de ENVY x360 is voorzien van een Core i7-1250U-processor. Die cpu heeft in totaal tien cores: twee snelle P-cores en acht zuinige E-cores. Intel specificeert een maximum turbo power van 29 watt voor deze processor. Als je een benchmark start, zoals de twee hieronder, zie je het maximale vermogen dat de processor verbruikt ook richting de 30 watt gaan. Het lijkt er dus op dat HP het maximale uit de processor haalt.

In de bovenstaande benchmarks is de ENVY x360 grofweg even snel als de ASUS Fold 17, die we op zijn 'turbo'-profiel hebben getest. De Surface Pro 9, een tablet met i5-processor nota bene, is in Cinebench multi echter veel sneller. Dat komt doordat de i5-1235U van Intel tot 55 watt mag boosten, terwijl het bij de 1250U, zoals gezegd, bij 29 watt ophoudt. Voor een i7-1250U presteert de ENVY dus prima, maar er zijn convertibles zoals de Surface die in sommige gevallen vlotter zijn.

Beeldkwaliteit: altijd knallen met oled

De ENVY x360 is in de duurste uitvoering voorzien van een oledscherm, dat door Samsung gefabriceerd is. De resolutie bedraagt 2880x1800 pixels, wat een 16:10-beeldverhouding oplevert. Samsung maakt ook 14"-oledschermen met dezelfde resolutie en een refreshrate van 90Hz, maar deze 13"-er blijft gewoon op 60Hz hangen. Hoe is de beeldkwaliteit van dit oledscherm? We checken het met behulp van CalMAN-software en een colorimeter.

De beeldkwaliteit blijkt goed én slecht te zijn. Dat zit zo: zoals vrijwel alle oleds kan ook dit scherm meer kleuren weergeven dan de standaard sRGB-kleurruimte. Als we het scherm doormeten op P3-instellingen, halen we bijzonder goede resultaten met nauwelijks waarneembare afwijkingen van 1,2 en 1,6ΔE. De laptop is ook voorzien van software om te schakelen naar sRGB… Alleen werkt de functie niet. We hebben software-, biosupdates en zelfs een recovery uitgevoerd, maar dat mocht niet baten. In de meeste gevallen zit je dus tegen knallende, oververzadigde kleuren aan te kijken. Daar valt wel aan te wennen en als je de laptop niet voor beeldbewerking gebruikt, is het niet zo'n probleem, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Groot pluspunt van het oledscherm is dat hdr-beelden er onder andere dankzij dat grotere kleurbereik, prachtig uitzien. HP geeft een piekhelderheid van 500cd/m² op, maar wij kwamen zelfs op 550cd/m² uit.

Accuduur en geluidsproductie

Niet onbelangrijk voor een compacte laptop is de accuduur. Die testen we in twee scenario's en als we het bij enkel webbrowsen houden, komen we op ruim tien uur uit. De huidige browsetest bestaat uit websites met veel witruimte, dus als je enkel websites bezoekt met ondersteuning voor een donkere modus, kan de accuduur nog wat langer uitvallen, doordat oledschermen zuiniger zijn als we donkerdere kleuren weergeven. Voer je de belasting op, dan komt de accuduur op nog slechts vier uur uit.

We hebben ook gekeken naar de geluidsproductie van de koeling, in onze geluiddichte ruimte. Daarbij kijken we naar de geluidsproductie in drie scenario's, waarbij Blender de zwaarste is, daarna PCMark en als lichtste WebXprt. In die laatste test simuleren we browsen en daarbij is de koeling in de meeste omgevingen onhoorbaar stil. Het lawaai van de ventilator loopt echter snel op. PCMark draait op sommige systemen ook nog stilletjes, maar de koeling heeft het dan al zwaar en de ventilator wordt duidelijk hoorbaar. In Blender ligt het geluidsniveau dan nog een fractie hoger. Als je op de afbeelding hieronder naar de koeling kijkt, zie je ook meteen dat de heatsink vrij klein is. Hij is dus echt gemaakt op de relatief zuinige Core i7-processor.

Mocht je de hardware van de ENVY willen upgraden, dan kan dat, maar de behuizing laat zich niet gemakkelijk openen en de schroeven zijn verborgen onder de rubbers onderop. Als je de bodemplaat hebt verwijderd, kom je een verwisselbare draadloosnetwerkkaart en ssd tegen. Het Lpddr5-geheugen is vastgesoldeerd en dus niet vervangbaar.

Conclusie

Waarmee onderscheidt de ENVY x360 zich van andere convertibles? Om te beginnen natuurlijk het scherm. Dat geeft prachtig (hdr-)beeld, dankzij de hoge resolutie en de oleds. Helaas zit je in de meeste gevallen naar oververzadigde kleuren te kijken, want de sRGB-modus werkt niet. Verder onderscheidt de ENVY zich met zijn webcam met een bovengemiddeld hoge resolutie, de mooi afgewerkte, metalen behuizing en het toetsenbord dat voor een dunne convertible erg goed typt. Er zijn ook punten waarop de ENVY 'gewoon goed' is, maar er niet echt uitspringt. De processor is zuinig en dat is gezien de compacte behuizing de juiste keuze, maar er zijn veel andere chips die vlotter zijn dan de i7-1250U. De accuduur is ook gewoon goed, maar springt er evenmin echt uit. Er is dus gewoon niet veel mis met de ENVY x360.

De vraag is: is dat genoeg? Er zijn ook andere convertibles met een oledscherm, die op het moment van schrijven voor iets minder dan 1000 euro te krijgen zijn, bijvoorbeeld de Samsung uit de LBBG. De ENVY kost 1350 euro. Sommige alternatieven hebben zelfs snellere processors aan boord, maar de resolutie is in de meeste gevallen 1920x1080 en geen 2880x1800 pixels, zoals bij deze ENVY. Is die resolutie belangrijk voor je en een sRGB-modus niet, en is de i7-1250U snel genoeg voor je? Dan is de ENVY een mooi afgewerkte laptop, waarmee weinig mis is en die we je zeker niet zouden ontraden.