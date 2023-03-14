Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 06:01 67

HP ENVY x360 13"-convertible Review

Knallend scherm met ongewoon hoge resolutie

14-03-2023 • 06:01

67

HP Envy x360 13-bf0390nd

Samengevat

De 13"-ENVY x360 is een mooi afgewerkte convertible met een opvallend prettig toetsenbord en een oledscherm met een hoge resolutie van 2880x1800 pixels, dat prachtig hdr kan weergeven. Helaas werkt de sRGB-modus niet zoals je mag verwachten. Ondanks de dunne behuizing heeft HP de laptop voorzien van USB-A-aansluitingen en een webcam met een zeldzaam hoge resolutie. Wat accuduur betreft is de ENVY een middenmoter en de i7-1250U-processor is zuinig.

Pluspunten

Minpunten

Getest

HP Envy x360 13-bf0390nd

Prijs bij publicatie: € 1.360,-

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In 2020 hebben we voor het laatst aandacht aandacht besteed aan de HP ENVY x360 en in de tussentijd heeft HP zijn 13"-convertible flink ontwikkeld. Uiteraard heeft de processor een upgrade gekregen, maar de duurdere variant, die we uiteraard in deze review bespreken, is ondertussen voorzien van een oledscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels. In deze review werpen we een korte blik op de ENVY x360-bf0390nd.

HP Envy x360 13-bf0390nd

Behuizing en aansluitingen

HP Envy x360 13-bf0390ndDe ENVY x360 heeft een behuizing die volledig van metaal gemaakt is. De versie die wij hebben getest, is blauw. Er is ook de uitvoering waarvan de naam eindigt op bf0350nd, en die is zilvergrijs. Over de verschillende uitvoeringen gesproken; we hebben de duurste versie met Core i7-processor en oledscherm getest, maar er zijn goedkopere uitvoeringen met een Core i5-processor en lcd.

De goedkoopste versie kost op het moment van schrijven ongeveer 1100 euro en heeft dezelfde, behoorlijk 'premium' aanvoelende behuizing als de duurdere varianten. De scherpe randen die op eerdere ENVY x360-modellen zaten, zijn vervangen door afgeronde hoeken en de behuizing is dun, zo dun dat er geen volledige USB-A-aansluitingen in passen. Gelukkig heeft HP zich door dat gebrek aan ruimte niet laten weerhouden en zijn de USB-aansluitingen van een klepje voorzien, waardoor ze toch in de behuizing passen. Je kunt ze bereiken door het klepje omlaag te drukken en omdat dat extra spanning op de connector zelf kan zetten, is die met metaal verstevigd. Aan de linkerkant zit een microSD-kaartlezer en rechts zitten de USB-C-aansluitingen, die ondersteuning voor Thunderbolt 4 hebben. Je hebt ze ook nodig om de accu op te laden, of om een extern beeldscherm aan te sluiten, want HDMI zit er niet op.

HP Envy x360 13-bf0390ndHP Envy x360 13-bf0390nd

Wat opvalt aan de dunne behuizing, is dat HP evengoed een toetsenbord heeft weten te bouwen met een prima toetsentravel voor een convertible. Niet alleen kun je de toetsen ver indrukken, de aanslag wordt ook mooi gedempt en dat levert een duidelijk toetsengevoel op. De touchpad heeft een oppervlak van glas en doet wat hij moet doen, inclusief de multitouchgebaren die in Windows geïntegreerd zijn.

De ENVY x360 kun je niet alleen als laptop gebruiken. Het is een convertible, dus je kunt hem ook als tablet gebruiken of in de 'presentatiemodus', waarbij het systeem op de kant van het toetsenbord leunt. Om de behuizing en het toetsenbord te beschermen, zitten er vier vrij subtiele rubbers op de hoeken van het toetsenbord. Zet je de laptop op een vlak oppervlak, dan doen de rubbers hun werk prima, maar op een oneven oppervlak is het verstandig om goed te kijken of je je behuizing niet bekrast.

Je kunt het touchscreen met je vingers beroeren, maar het ondersteunt ook gebruik met een stylus. Boven in het scherm zit een camera met een opvallend hoge resolutie van 2560x1440 pixels. De camera is met een druk op een knop op het toetsenbord te verbergen. Om te laten zien dat hij echt geen beeld kan opnemen, komt er zelfs een schuifje voor de cameralens. Dankzij de hoge resolutie is de ENVY dus prima geschikt om mee te videobellen, maar een headset is wel aan te bevelen. De geluidskwaliteit is matig, doordat de luidsprekers aan de onderkant van de behuizing zitten en bovendien geen hoog volume produceren.

HP Envy x360 13-bf0390ndHP Envy x360 13-bf0390ndHP Envy x360 13-bf0390nd

Benchmarks

Deze uitvoering van de ENVY x360 is voorzien van een Core i7-1250U-processor. Die cpu heeft in totaal tien cores: twee snelle P-cores en acht zuinige E-cores. Intel specificeert een maximum turbo power van 29 watt voor deze processor. Als je een benchmark start, zoals de twee hieronder, zie je het maximale vermogen dat de processor verbruikt ook richting de 30 watt gaan. Het lijkt er dus op dat HP het maximale uit de processor haalt.

  • Cinebench 23 - Multi
  • Cinebench 23 - Single
  • 3DMark Night Raid
  • 3DMark NR - Graphics
  • 3DMark NR - CPU
Cinebench 23 - Multi
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
12.978
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
8.748
Apple MacBook Air 2022 (8/10) M2 8-core M2 10-core
8.617
ASUS Zenbook 17 Fold Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
7.878
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
7.650
LG Gram 14Z90Q-G.AA76N Ci7-1260P Iris Xe G7 96EUs
7.559
Samsung Galaxy Book2 360 Ci5-1235U Iris Xe G7 96EUs
6.843
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7 Iris Xe G7 96EUs
6.075
Cinebench 23 - Single
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
1.759
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
1.636
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
1.598
Samsung Galaxy Book2 360 Ci5-1235U Iris Xe G7 96EUs
1.594
ASUS Zenbook 17 Fold Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
1.590
Apple MacBook Air 2022 (8/10) M2 8-core M2 10-core
1.583
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7 Iris Xe G7 96EUs
1.562
LG Gram 14Z90Q-G.AA76N Ci7-1260P Iris Xe G7 96EUs
1.476
3DMark Night Raid
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
20.478
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7 Iris Xe G7 96EUs
18.672
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
14.478
ASUS Zenbook 17 Fold Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
14.258
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
14.249
Samsung Galaxy Book2 360 Ci5-1235U Iris Xe G7 96EUs
13.409
LG Gram 14Z90Q-G.AA76N Ci7-1260P Iris Xe G7 96EUs
12.468
HP Envy x360 13-ar0250nd Ryzen 7 3700U Rad. RX Vega 10
6.956
3DMark Night Raid - Graphics
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
23.913
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7 Iris Xe G7 96EUs
22.822
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
16.849
ASUS Zenbook 17 Fold Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
16.340
Samsung Galaxy Book2 360 Ci5-1235U Iris Xe G7 96EUs
15.946
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
15.516
LG Gram 14Z90Q-G.AA76N Ci7-1260P Iris Xe G7 96EUs
15.366
HP Envy x360 13-ar0250nd Ryzen 7 3700U Rad. RX Vega 10
8.746
3DMark Night Raid - CPU
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
11.289
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
9.742
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7 Iris Xe G7 96EUs
9.197
ASUS Zenbook 17 Fold Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
8.282
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
8.056
Samsung Galaxy Book2 360 Ci5-1235U Iris Xe G7 96EUs
7.053
LG Gram 14Z90Q-G.AA76N Ci7-1260P Iris Xe G7 96EUs
6.027
HP Envy x360 13-ar0250nd Ryzen 7 3700U Rad. RX Vega 10
3.221

In de bovenstaande benchmarks is de ENVY x360 grofweg even snel als de ASUS Fold 17, die we op zijn 'turbo'-profiel hebben getest. De Surface Pro 9, een tablet met i5-processor nota bene, is in Cinebench multi echter veel sneller. Dat komt doordat de i5-1235U van Intel tot 55 watt mag boosten, terwijl het bij de 1250U, zoals gezegd, bij 29 watt ophoudt. Voor een i7-1250U presteert de ENVY dus prima, maar er zijn convertibles zoals de Surface die in sommige gevallen vlotter zijn.

Beeldkwaliteit: altijd knallen met oled

De ENVY x360 is in de duurste uitvoering voorzien van een oledscherm, dat door Samsung gefabriceerd is. De resolutie bedraagt 2880x1800 pixels, wat een 16:10-beeldverhouding oplevert. Samsung maakt ook 14"-oledschermen met dezelfde resolutie en een refreshrate van 90Hz, maar deze 13"-er blijft gewoon op 60Hz hangen. Hoe is de beeldkwaliteit van dit oledscherm? We checken het met behulp van CalMAN-software en een colorimeter.

  • Helderheid wit
  • DCI-P3-dekking
Helderheid wit
Laptop Resolutie Type laptopscherm Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Apple MacBook Air 2022 (8/10) 2560x1664 IPS
497
Microsoft Surface Pro 9 2880x1920
451
HP Envy x360 13-ar0250nd 1920x1080 IPS
388
Samsung Galaxy Book2 360 1920x1080 Oled
366
Lenovo Yoga Slim 9 2880x1800 Oled
353
HP Envy x360 13-bf0390nd 2880x1800 Oled
351
LG Gram 14Z90Q-G.AA76N 1920x1200 IPS
350
ASUS Zenbook 17 Fold 2560x1920 Oled
300
MSI Prestige 14 Evo A11M 1920x1080 IPS
285
DCI-P3-dekking
Laptop Resolutie Type laptopscherm Gemiddelde gamutdekking in % (hoger is beter)
HP Envy x360 13-bf0390nd 2880x1800 Oled
100,0
Samsung Galaxy Book2 360 1920x1080 Oled
99,9
ASUS Zenbook 17 Fold 2560x1920 Oled
99,7
Apple MacBook Air 2022 (8/10) 2560x1664 IPS
98,7
Lenovo Yoga Slim 9 2880x1800 Oled
97,4
LG Gram 14Z90Q-G.AA76N 1920x1200 IPS
94,9
HP Envy x360 13-ar0250nd 1920x1080 IPS
77,2
Microsoft Surface Pro 9 2880x1920
71,8

De beeldkwaliteit blijkt goed én slecht te zijn. Dat zit zo: zoals vrijwel alle oleds kan ook dit scherm meer kleuren weergeven dan de standaard sRGB-kleurruimte. Als we het scherm doormeten op P3-instellingen, halen we bijzonder goede resultaten met nauwelijks waarneembare afwijkingen van 1,2 en 1,6ΔE. De laptop is ook voorzien van software om te schakelen naar sRGB… Alleen werkt de functie niet. We hebben software-, biosupdates en zelfs een recovery uitgevoerd, maar dat mocht niet baten. In de meeste gevallen zit je dus tegen knallende, oververzadigde kleuren aan te kijken. Daar valt wel aan te wennen en als je de laptop niet voor beeldbewerking gebruikt, is het niet zo'n probleem, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Groot pluspunt van het oledscherm is dat hdr-beelden er onder andere dankzij dat grotere kleurbereik, prachtig uitzien. HP geeft een piekhelderheid van 500cd/m² op, maar wij kwamen zelfs op 550cd/m² uit.

Accuduur en geluidsproductie

Niet onbelangrijk voor een compacte laptop is de accuduur. Die testen we in twee scenario's en als we het bij enkel webbrowsen houden, komen we op ruim tien uur uit. De huidige browsetest bestaat uit websites met veel witruimte, dus als je enkel websites bezoekt met ondersteuning voor een donkere modus, kan de accuduur nog wat langer uitvallen, doordat oledschermen zuiniger zijn als we donkerdere kleuren weergeven. Voer je de belasting op, dan komt de accuduur op nog slechts vier uur uit.

  • Accutest browsen
  • PCMark 10 - Accu - Tijd
  • WebXPRT 3 - LAeq
  • PCMark 10 Express - LAeq
  • Blender - LAeq
Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
Laptop Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple MacBook Air 2022 (8/10) M2 8-core
15u41m
LG Gram 14Z90Q-G.AA76N Ci7-1260P
14u18m
Samsung Galaxy Book2 360 Ci5-1235U
12u19m
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7
11u20m
HP Envy x360 13-ar0250nd Ryzen 7 3700U
10u56m
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U
10u24m
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U
9u52m
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
8u29m
ASUS Zenbook 17 Fold Ci7-1250U
7u1m
PCMark 10 - Accu - Tijd
Laptop Cpu/soc Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book2 360 Ci5-1235U
5u43m
ASUS Zenbook 17 Fold Ci7-1250U
5u28m
LG Gram 14Z90Q-G.AA76N Ci7-1260P
5u
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U
4u49m
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U
4u2m
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
3u6m
WebXPRT 3 - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
ASUS Zenbook 17 Fold Ci7-1250U
12,9
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U
14,0
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U
15,1
Samsung Galaxy Book2 360 Ci5-1235U
15,7
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
17,4
LG Gram 14Z90Q-G.AA76N Ci7-1260P
19,6
PCMark 10 Express - LAeq
Tablet Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U
14,7
ASUS Zenbook 17 Fold Ci7-1250U
19,8
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U
27,0
Samsung Galaxy Book2 360 Ci5-1235U
28,8
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
29,3
LG Gram 14Z90Q-G.AA76N Ci7-1260P
29,9
Blender - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
LG Gram 14Z90Q-G.AA76N Ci7-1260P
29,9
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U
31,6
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
31,9
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U
35,4
ASUS Zenbook 17 Fold Ci7-1250U
37,4
Samsung Galaxy Book2 360 Ci5-1235U
38,3

We hebben ook gekeken naar de geluidsproductie van de koeling, in onze geluiddichte ruimte. Daarbij kijken we naar de geluidsproductie in drie scenario's, waarbij Blender de zwaarste is, daarna PCMark en als lichtste WebXprt. In die laatste test simuleren we browsen en daarbij is de koeling in de meeste omgevingen onhoorbaar stil. Het lawaai van de ventilator loopt echter snel op. PCMark draait op sommige systemen ook nog stilletjes, maar de koeling heeft het dan al zwaar en de ventilator wordt duidelijk hoorbaar. In Blender ligt het geluidsniveau dan nog een fractie hoger. Als je op de afbeelding hieronder naar de koeling kijkt, zie je ook meteen dat de heatsink vrij klein is. Hij is dus echt gemaakt op de relatief zuinige Core i7-processor.

HP Envy x360 13-bf0390nd

Mocht je de hardware van de ENVY willen upgraden, dan kan dat, maar de behuizing laat zich niet gemakkelijk openen en de schroeven zijn verborgen onder de rubbers onderop. Als je de bodemplaat hebt verwijderd, kom je een verwisselbare draadloosnetwerkkaart en ssd tegen. Het Lpddr5-geheugen is vastgesoldeerd en dus niet vervangbaar.

Conclusie

Waarmee onderscheidt de ENVY x360 zich van andere convertibles? Om te beginnen natuurlijk het scherm. Dat geeft prachtig (hdr-)beeld, dankzij de hoge resolutie en de oleds. Helaas zit je in de meeste gevallen naar oververzadigde kleuren te kijken, want de sRGB-modus werkt niet. Verder onderscheidt de ENVY zich met zijn webcam met een bovengemiddeld hoge resolutie, de mooi afgewerkte, metalen behuizing en het toetsenbord dat voor een dunne convertible erg goed typt. Er zijn ook punten waarop de ENVY 'gewoon goed' is, maar er niet echt uitspringt. De processor is zuinig en dat is gezien de compacte behuizing de juiste keuze, maar er zijn veel andere chips die vlotter zijn dan de i7-1250U. De accuduur is ook gewoon goed, maar springt er evenmin echt uit. Er is dus gewoon niet veel mis met de ENVY x360.

De vraag is: is dat genoeg? Er zijn ook andere convertibles met een oledscherm, die op het moment van schrijven voor iets minder dan 1000 euro te krijgen zijn, bijvoorbeeld de Samsung uit de LBBG. De ENVY kost 1350 euro. Sommige alternatieven hebben zelfs snellere processors aan boord, maar de resolutie is in de meeste gevallen 1920x1080 en geen 2880x1800 pixels, zoals bij deze ENVY. Is die resolutie belangrijk voor je en een sRGB-modus niet, en is de i7-1250U snel genoeg voor je? Dan is de ENVY een mooi afgewerkte laptop, waarmee weinig mis is en die we je zeker niet zouden ontraden.

Pluspunten

Minpunten

Getest

HP Envy x360 13-bf0390nd

Prijs bij publicatie: € 1.360,-

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Reacties (67)

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vrilly 14 maart 2023 09:23
Ik vraag me af of de scharnieren nu wel wat steviger zijn, bij de vroegere modellen zaten de 2mm diepe schroeven bij de scherm in een plastic insetje die was verlijmd met de metalen backplate. Heel reddit en Google staat vol met scharnieren die letterlijk eruit springen :')
matty___ @vrilly14 maart 2023 11:51
wilde ik ook net vragen. build quality is betroevend te noemen op dat punt
uiltje @vrilly14 maart 2023 16:29
Met mijn Yoga 14 nooit last van gehad.
Morress @vrilly16 maart 2023 22:05
Ah hp is veel opgeschoten de laatste 10jaar lees ik :X
PjotterP 14 maart 2023 06:55
Mooi apparaat. Jammer van de 60hz. Ik zou heel graag meer schermen zien op laptops (ook non-gaming laptops!) van 90 of liever nog 120hz. Ook bij 13.3 inch modellen. Juist ook de overall office / windows / browsing gebruikerservaring vind ik een stuk prettiger bij 120hz of meer. Het scrolled rustiger, voelt (en is) mwer responsive etc. Voor mij is dat een wat hoger stroomgebruik waard. Gebruikers die daar minder aan hechten hebben uiteraard de optie voor 60hz.

De adoptie van hogere refreshrates buiten het gaming segment verloopt echter heel traag (met slechts een paar voorbeelden).
Rataplan_ @PjotterP14 maart 2023 07:13
T zou wellicht configureerbaar moeten zijn zodat er een keuze is. Maar ik heb m'n laptop meestalop 40 staan zelfs. Ik heb in de regel putty en visual studio open staan, die hebben verder geen baat bij hoge refreshrates. Maar t scheelt wel weer batterijduur, en dat is voor mij wel belangrijk in een laptop.
Nyarlathotep @PjotterP14 maart 2023 10:03
Mijn Lenovo laptop heeft een 120Hz scherm. En ja, dat scrollt prettig. Maar dat is het dan ook wel. De accu wordt veel sneller leeggetrokken, dus het scherm staat nu op 60Hz.
Om heel eerlijk te zijn zie ik de meerwaarde er niet van op deze manier.
Mitchelll010 @PjotterP14 maart 2023 07:27
En terecht, slaat helemaal nergens op om je excel file met 120hz te bekijken.
Exirion @Mitchelll01014 maart 2023 07:37
Jouw opmerking getuigt vooral van kortzichtigheid. Alles beweegt en scrollt vloeiender bij een hogere framerate, wat een stuk rustiger en scherper oogt. Niet alleen mooier maar ook minder vermoeiend als je de hele dag beeldschermwerk doet.
Seth_Chaos @Exirion14 maart 2023 08:16
Je kunt de animaties gewoon uitzetten. 120hz zuipt je accu leeg. Zonde van de accu.
Jerie @Seth_Chaos14 maart 2023 08:23
Je zou ook kunnen gaan voor variabel, of enkel 120 Hz via netsnoer. Power profiles heeft ieder fatsoenlijk OS.
Psycho_Mantis @Jerie14 maart 2023 09:08
Windows is dat dus niet? Want ik heb een script moeten maken zodat m'n laptop naar 60hz gaat op batterij. Dynamic kan alleen tussen 240 en 120hz schakelen en trekt zich niets aan van de batterij of netstroom.
youridv1 @Jerie14 maart 2023 12:54
of enkel 120 Hz via netsnoer.
die feature heeft windows helemaal niet.

variabele refreshrate bij mijn weten ook niet. Gsync en Freesync komen in de buurt, maar die werken allebei alleen icm bepaalde 3D applicaties en niet continu

Of windows fatsoenlijk kan switchen tussen 2 GPU's op laptops verschilt heel erg per laptop en dat zou eigenlijk niet moeten als windows een fatsoenlijk OS was

MS is ontzettend conservatief met dit soort features. Kan zomaar nog jaren duren. Zelfs een custom percentage ingeven door high dpi scaling zit nog in een submenuutje en niet op de hoofd pagina van display instellingen omdat MS dat nog niet durft door te voeren. High DPI bestaat al 10 jaar.

En als die refreshrate feature niet goed werkt, weet maar 0.1% van de gebruikers hoe ze dat zelf kunnen switchen en dealt de andere 99.9% met battery drain. En zelfs die moeten dan of een task schedulen op basis van power events of zelf met het handje de hele tijd de refreshrate wisselen. Ontzettend ongebruiksvriendelijk.
Dus opzich is 120Hz weglaten van non-gaming laptops voor nu helemaal geen gek idee

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:16]

ochhanz @youridv115 maart 2023 12:28
variabele refreshrate bij mijn weten ook niet. Gsync en Freesync komen in de buurt, maar die werken allebei alleen icm bepaalde 3D applicaties en niet continu
, het zou wel in W11 in moeten zitten (Dynamic refresh rate noemen ze het): https://www.theverge.com/...amic-refresh-rate-laptops
watercoolertje @Seth_Chaos14 maart 2023 08:25
Ik heb een laptop niet om de accu maar om portabiliteit (mee nemen van thuis en andersom). Als er geen accu in zat was het ook prima. Al is soms een uurtje wel handig, maar dat redt ie ook makkelijk natuurlijk!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:16]

sfc1971 @watercoolertje14 maart 2023 08:43
Zonder accu geen slaap stand.
zx9r_mario @Seth_Chaos14 maart 2023 15:26
Mickysoft komt met bewegende avatars voor Teams, dan heb je die 120Hz wel nodig :+
Blokker_1999 @Exirion14 maart 2023 08:02
En toch merkt ik dat amper in mijn dagelijks werk. Nog nooit gedacht dat het beeld er beter zou uit zien op een scherm et Hoge refresh rate. Maar misschien scroll ik gewoon te weinig? Hoe heb ik dat al die decennia kunnen missen?

Nee, het is misschien een nice to have, maar geef mij maar de lagere prijs en langere batterijduur.
Coolstart @Blokker_199914 maart 2023 09:24
En toch merkt ik dat amper in mijn dagelijks werk.
Tot je van 120hz terug moet naar 60hz. 120hz voelt gewoon beter aan. Net zoals een goed P3 scherm beter aanvoelt dan een TN sRGB scherm.
Hoe heb ik dat al die decennia kunnen missen?
Uiteindelijk kunnen we alles missen dus dat argument is heel subjectief en wat onder de gordel.

Jij wil er duidelijk niet voor betalen maar dan denk ik dat je de voor de andere +-punten in de review ook niet wil betalen. Dan kan je idd beter een laptop van €700 kopen ipv deze Envy. Laat andere dan maar genieten van 120Hz zodra ze dat implementeren.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 15:16]

Ospo @Coolstart14 maart 2023 13:00
Tot je van 120hz terug moet naar 60hz. 120hz voelt gewoon beter aan. Net zoals een goed P3 scherm beter aanvoelt dan een TN sRGB scherm.
Dit is puur gewenning. Als je na 5 minuten weer vergeet erop te letten zal het ook niet meer opvallen.

Nog steeds zijn hogere verversingssnelheden altijd beter maar het ligt aan persoonlijke voorkeur of je er veel waarde aan hecht. Voor mij is het iig geen dealbreaker als mijn volgende telefoon en laptop nog 60hz zijn. Desktop is dan weer een ander verhaal, daar hoef je immers niet op accuduur te letten
Jerie @Blokker_199914 maart 2023 08:22
Het kan allebei, je kunt altijd voor lagere Hz gaan, en variabel is mooie compromis.
watercoolertje @Blokker_199914 maart 2023 08:23
Hoe heb ik dat al die decennia kunnen missen?
Wat is deze kinderachtige opmerking nou voor nodig? Niemand zegt dat het onmisbaar is, er werd aangegeven als persoonlijke voorkeur om meer Hz te hebben op z'n laptop.
Blokker_1999 @watercoolertje14 maart 2023 09:13
Dat is niet hoe ik de post van Exirion lees, die komt met een statement dat het minder vermoeiend en mooier is. Hij zet dat neer als feit. Niet als persoonlijke voorkeur.
Cergorach @Blokker_199914 maart 2023 09:32
Dus jij neemt genoegen met een 'cinematic' 60Hz... ;)
Hoe heb ik dat al die decennia kunnen missen?
Hoe lang hebben we op CRTs gewerkt? Ik kan letterlijk niet meer terug naar CRTs zonder last van m'n ogen te krijgen! Voor LCDs wisten we niet beter...

Wellicht dat we dat ook met 90Hz/120Hz schermen zullen hebben. Ik weet wel dat 30Hz schermen vrij ruk zijn.

Ik kan me voorstellen dat het mogelijk is dat een 90Hz scherm een rustiger beeld geeft en je minder snel oog vermoeidheid oplevert. Echter zijn zelfs desktop monitoren van hoge (beeld) kwaliteit van 90Hz+ peper duur. Sure, er zijn veel goedkopere schermen, maar die zijn er ook nog goedkoper op 60Hz... En dat is het me nog niet waard en ik wil niet op kwaliteit inleveren (gebruik nu een Eizo FlexScan EV3285 en EV3227), ik zou wellicht een ASUS ProArt PA32UCG-K willen proberen, maar dat is een scherm van bijna €6k... En dan hebben het niet eens over het stroomverbruik (en daarmee warmte) wat significant hoger ligt dan een 60Hz scherm...
Exirion @Cergorach14 maart 2023 10:10
Hoe lang hebben we op CRTs gewerkt? Ik kan letterlijk niet meer terug naar CRTs zonder last van m'n ogen te krijgen! Voor LCDs wisten we niet beter...
Je moet wel onderscheid maken tussen refresh rate en frame rate. Bij de CRT's ging het over de refresh rate, bij oudere schermen zelfs nog interlaced maar later gelukkig non-interlaced (progressive scan). Dat zegt nog niks over de feitelijke frame rate van wat er weergegeven wordt. Ik had ooit een 17" scherm dat tot 85Hz/100Hz haalde in wat lagere resolutiesm, maar dat was nog van voor de GPU's dus graphics met dergelijke frame rates weergeven was ondenkbaar. Tegenwoordig loopt dat meer in lijn met elkaar.
Exirion @Blokker_199914 maart 2023 10:04
Het effect is evenredig met de schermgrootte. Hoe groter het scherm en hoe lager de framerate, hoe groter de sprong is die een beweging tussen 2 frames maakt. Je zicht heeft hier een bepaalde gevoeligheid voor. Op een desktopscherm van pakweg 34"/38" is een framerate van 120/144Hz vs 60Hz echt enorm. Maar ook op m'n notebooks (waarvan eentje een OLED op 90Hz) merk ik het verschil. De een zal er meer waarde aan hechten dan de ander, maar dat is met alles zo.
Jerie @Mitchelll01014 maart 2023 08:20
Alsof je deze laptop nodig hebt enkel voor Excel. Beetje overkill. Op zich kan hij variabel Hz toepassen. Zodra bijvoorbeeld scrollen, hogere Hz.
youridv1 @Jerie14 maart 2023 13:03
Op zich kan hij variabel Hz toepassen.
Als dat beschikbaar zou zijn. Windows biedt 0 variabele refreshrate functies. Geen zin in dat laptop fabrikanten ieder een eigen driver niveau implementatie gaan schrijven. De driver kwaliteit van de gemiddelde consumentenlaptop is al om te janken, daar hoeft niet nog een feature bij die kapot gaat

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:16]

uiltje @PjotterP14 maart 2023 16:22
De Lenovo Yoga 7 14 heeft wel 90Hz, hoewel je zelf wel het schakelaartje over moet halen in de software, hij staat standaard op 60Hz. Wel vreemd trouwens, het ding heeft dezelfde resolutie, maar is wel 14" natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 22 juli 2024 15:16]

KrusT 14 maart 2023 08:39
Ik vind zo'n hoge resolutie toch niet altijd zo'n voordeel.
Heb zelf een Yoga Pro X 14 met een 3K (3072 x 1920) & AMD APU, en dat werkt niet altijd als een zegen.
Onder linux zijn er tig apps waarbij de layout om zeep geraakt, en ook bij Windows 11 merk ik dat docking en undocking wel eens fratsen bij bepaalde apps kunnen uithalen (vb intelllij).
En op 2K zetten is het beeld net iets te klein, bij 1680 te groot.
YMMV natuurlijk
fapkonijntje @KrusT14 maart 2023 08:49
Resolutie en formaat van elementen op je scherm staan los van elkaar. Zelfs op Windows. Er is gewoon een scaling instelling.

De bedoeling is dat je je scherm op de default resolutie laat staan en met de schaalinstellingen de juiste tekstgrootte enzovoorts kiest.

Resolutie aanpassen om elementen groter/kleiner te krijgen is een beetje een dingetje van 10 jaar geleden of zelfs nog ouder, met Windows XP, CRT monitoren, you name it. Je verziekt heel je beeldkwaliteit op een LCD paneel door met lagere resoluties te werken en het schiet totaal niet op.

Het enige jammere is dat display scaling op Linux nogal hit&miss is, dit is echt iets waarbij de meeste distro's nog heel ver in 't verleden leven.
uiltje @fapkonijntje14 maart 2023 16:26
Op Windows soms ook hoor, niet alle software werkt even goed.
mxt3 @uiltje17 maart 2023 15:04
Ook met de compatibiliteitsmodus? Meestal redt die het wel bij mij, soms is de UI dan wel wat flou. Maar, het is bruikbaar.
pim 14 maart 2023 07:41
Knallend scherm met ongewoon hoge resolutie(2880x1800)
Zo ongewoon is dat toch niet? Veel telefoons hebben een vergelijkbare resolutie, en dat op een kleiner scherm. En sinds 2014 zijn er al 13 inchs laptops met 4k schermen.
redslow @pim14 maart 2023 08:15
Nou als je in de pricewatch zoekt voor een HP vanaf 15 inch en groter heb je dus alleen maar full HD schermen. Dus ja voor een HP is het bijzonder.

Ben namelijk opzoek naar een nieuwe HP laptop met een beetje goede resolutie en het scherm dient minimaal 15 inch te zijn.

Helaas alleen maar full HD.
Hoboist @redslow14 maart 2023 10:51
Mag ik vragen waarom je specifiek op zoek bent naar een HP-laptop?
redslow @Hoboist14 maart 2023 11:15
Prijs kwaliteit in 2011 een i7 quad core gekocht en die doet het nog steeds prima.

Maar na 12 jaar merk je toch wel dat die langzaam aan toe is aan vervanging. Zelf van 8GB naar 16gb en een ssd ingedaan.

Dus ja, goede ervaring. Dell heeft hetzelfde dus alleen full HD.

Als ik kijk naar merken die wel hoger resolutie hebben en Windows erop. Dan kom je uit op asus bv. Daar heb ik dus geen goede ervaring mee.

Dus ja, ik wacht dan nog wel even.
zx9r_mario @redslow14 maart 2023 15:29
10 jaar oude MacBook Pro met retinascherm had deze resolutie al :9
Henkieschmenkie @redslow14 maart 2023 21:33
Ik heb 12 jaar geleden ook een laptop gekocht. Een Dell, een XPS L702x. Dijk van een laptop, deed het nog uitstekend toen ik hem in 2018 verving. De vervanger, de XPS 9560, heeft me echter gillend bij Dell weg doen rennen. Punt: staar je niet blind op HP om één product van jaren terug, merken veranderen. Daar wel aan toevoegen dat HP mooie laptops lijkt te maken en van de Grote Drie AMD het meest omarmt.
SPee @redslow14 maart 2023 11:49
Dat heb je waarschijnlijk nog andere filters aanstaan.
Want mijn HP Spectre x360 van 16 inch heeft een OLED met resolutie van 3840x2400.
redslow @SPee14 maart 2023 20:17
Ja schijnbaar, misschien die resolutie niet aangevinkt ofzo.

Bedankt! Ik zal eens kijken.
Hetisweergezell @redslow15 maart 2023 14:50
uitvoering: HP Envy x360 15-ew0871nd

Deze heeft QHD en is 15 inch.
Merethil @pim14 maart 2023 07:45
Sterker nog, het is exact de "retina" van Apple uit 2013 waarbij ze de oorspronkelijke 1440x900-resolutie in beide richtingen verdubbeld hadden.
Deze resolutie komt dus al minstens tien jaar voor op laptops.
sfc1971 @Merethil14 maart 2023 08:44
Apple heeft oled al tien jaar?
Merethil @sfc197114 maart 2023 08:46
Het ging me om de resolutie - ze zeggen immers "ongewoon hoge resolutie" zonder nadruk op het type paneel. OLED op 4k is er trouwens ook al jaren, da's nog veel hoger ;)
franssie @sfc197116 maart 2023 16:33
Retina is geen OLED.
Jazco2nd 14 maart 2023 08:06
Wéér een thin & light met USB-C maar aan 1 zijde. Zoo onhandig. Zowel voor aansluiten monitor of adapter.

Dat doet HP beter met hun Spectre die wel 1 USB-C poort aan elke zijde heeft én nog 1 extra op een hoekje.

Ik heb waarschijnlijk de laatste HP met nog de Home/End/Page Up/Page Down toetsen verticaal onder elkaar aan de rechtereind van het toetsenbord. Sinds HP daarmee is gestopt vorig jaar ben ik extra zuinig op deze laptop.

Combineer dat met een 13.5" scherm met 3:2 beeldverhouding (1920x1280) en het is nog iets meer smullen dan deze gloednieuwe Envy.

Genoeg verbeterpunten dus, voor een bedrijf dat al jaren deze modellen uitbrengt.
d3x 14 maart 2023 07:35
Leuk die benchmarks, geen enkele vergelijkbare laptop met een AMD cpu in de charts, het zegt iets over de BIAS die er heerst door reviewers en sites, Het grootste probleem zit echter in OEM design (sponsered R&D om een bepaalde lijn uit te brengen met specifieke CPU vendor) waar enkel de consument de dupe van is.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 15:16]

Jazco2nd @d3x14 maart 2023 07:50
Het ligt dus niet aan reviewers of media maar gewoon aan het gebrek aan moderne AMD laptops.. dat zal inderdaad wel OEM design zijn.. Intel sponsored.

Jammer dat AMD na al die jaren niet met een EVO platform uitkomt. Want de laatste keer dat ik een laptop uitzocht 2 jaar geleden hadden de AMD versies altijd wel de meeste compromissen.
Deleon78 @Jazco2nd14 maart 2023 07:57
Ik ben voor een amd-quota in het topsegment!
(Grapje!)
Indy81 @Jazco2nd14 maart 2023 08:46
Lenovo heeft best een aardig paar Thinkpads met AMD cpu's aan boord.
Ik gebruik de mijne nu al een jaar of twee, vind ze heerlijk werken, ik mis alleen een Thunderbolt poort om een externe GPU mee aan te sluiten voor die keer dat ik een spelletje wil spelen. Daar moet ik nu m'n oude PC weer voor afstoffen.
jeannibordelli @d3x14 maart 2023 15:15
Belangrijk om te weten: momenteel een mooie korting op de HP Envy X360 13 inch met AMD-processor.

(België) https://www.hp.com/be-nl/...t-13-ay1002nb-5r5u0ea-uug
ArawnofAnnwn 14 maart 2023 12:20
"Het Lpddr5-geheugen is vastgesoldeerd en dus niet vervangbaar."

Dat is toch weer echt jammer. Ben op zoek naar een leuke tweede hands laptop (vanwege budget) en elke leuke laptop die ik zie heeft vastgesoldeerd geheugen. Echt verschrikkelijk. Zeker nu er nog steeds laptops worden uitgebracht met maar 16GB of zelfs 8GB aan RAM. Deze laptop heeft 12 threads dus wil ik minimaal 36GB geheugen om het goed te kunnen gebruiken, anders kan ik niet alle cores gebruiken bij compileren. Dan moet ik de CPU gaan limiteren omdat het RAM niet toereikend is.

Daarnaast zorgt het ook voor een verkorte levensduur van het appraat (want slechter te upgraden), slechter repareerbaar, dus slechter voor het milieu omdat het sneller afgevoerd word. Ik zou al niet zo snel een x360 kopen, vanwege zeer slechte ervaringen op het werk met de bouw kwaliteit (ziet er prachtig uit, maar die scharnieren, zelfs dell is beter), maar je ziet het overal tegenwoordig.
N8w8 @ArawnofAnnwn14 maart 2023 17:39
LPDDR is extra zuinig, dus dat zie je vaak in ultra-mobiele apparaten.
Als je LPDDR ziet, is het 100% zeker gesoldeerd, want LPDDR DIMMs/slots bestaan niet.
Gewoon DDR kan ook (deels) gesoldeerd zijn, dat zullen ze vooral doen als het compact moet zijn.

Als "elke leuke" laptop is gesoldeerd, komt dat mss omdat je alleen die ultra-mobiele modellen leuk vindt? Want er zijn genoeg modellen die wel slots hebben, alleen zijn die doorgaans wat minder compact/plat.
Tweedehands vind ik zakelijke modellen erg interessant, want voordelig door teveel aanbod, en goed repareerbaar. Bijvoorbeeld HP Elitebook 840?
ArawnofAnnwn @N8w816 maart 2023 16:09
Ah dat is een goede, Ik dacht dat LPDDR en DDRL hetzelfde was. Die laatste is wel te krijgen. Dank je wel, dit maakt het zoeken makkelijker.

Nee niet perse ultra mobile. Ik wil een laptop die in lengte breedte niet al te groot is, maar de dikte maakt mij niet zo veel uit. Mijn huidige laptop is 13.3" en deze past vanwege de maten (op dikte na) bijna niet in tassen, wat erg vervelend is. Verder zoek ik een goedkope laptop met veel cores/threads, zodat compilaties sneller draaien. Zou dus eerder een laptop kopen met 24 threads waarbij ik een kleine SSD en weinig ram kan upgraden. Zal eens gaan kijken bij tweedehands zakelijke modelen, mijn huidige is ook een zakelijke laptop (Dell Latitude). De elitebook is voor mij al te groot. Wil vanwege formaat voor 12-13" gaan. Liefst met een goed toetsenbord, wat ik vele malen belangrijker vind dan dun zijn.

Dank je voor de tips, dit maakt het zoeken echt een heel stuk makkelijker.
N8w8 @ArawnofAnnwn16 maart 2023 18:33
Ja ik vermoedde al zoiets, dat denken wel meer mensen :)
LPDDR heeft ook n snellere transfer rate, dus dat kan je ook soms herkennen aan de geheugen snelheid. Bijvoorbeeld 4266MT/s is altijd LPDDR4X.
En 6400 of 8533 MT/s is nu (bijna?) altijd LPDDR5, maar naarmate DDR5 sneller wordt kan dat in de toekomst mss anders zijn.

Maar dat wordt wel lastig vrees ik; is de eis echt 24 threads dan kom je vziw uit bij CPUs die te heet worden voor een klein model. In theorie is het vast geen enkel probleem een korte/smalle laptop te maken die wel dik is van de koeling, maar in de praktijk is daar ws te weinig vraag naar dus maken ze die niet, en moet je daarvoor alsnog een model nemen dat langer/breder is.
Is 16 threads genoeg, dan heb je nog wel bijv de 13,3" EliteBook 835 G8, daar past 64GB in.
ArawnofAnnwn @N8w817 maart 2023 16:09
Ik vind de elitebook al voor onder de 500 euro 2e hands. Mijn dank is oprecht groot, ik ga eens kijken naar meerdere reviews. Net een gelezen van de G7, die is best goed. Ik vermoed dat dit mijn volgende laptop gaat worden. Hartstikke fijn dat je deze infromatie geeft. Dat van die transfer rates wist ik ook niet. Je logica wat betreft koeling snap ik inderdaad wel, als het meer stroom vreet, moet er meer warmte uit gehaald kunnen worden. Hoe meer cores, hoe warmer over het algemeen. Veel mensen willen helaas ultrabooks. Ik wil het in een hardshell doen om in mijn tas te stoppen zodat deze niet beschadigd. Ik heb zakelijk al zo veel lenovo thinkpads kapot gemaakt, het verbaasd mij dat ze mij nieuwe blijven geven.
ShaiNe 14 maart 2023 07:59
met een opvallend prettig toetsenbord
...en dan gehalveerde up en down pijltjestoetsen gebruiken. Dat is imho een no go. :X

Ik begrijp fabrikanten niet die dat doen. Het esthetische vindt men blijkbaar belangrijker dan het functionele?
JDx 14 maart 2023 09:41
Wel mooie resolutie, ik heb ooit een 15 inch 4K laptop gehad, dat is nergens voor nodig. Doe mij maar QHD of ergens ertussen, zoals dit.
menno_m 14 maart 2023 09:52
Ziet er best mooi uit, al blijf ik me verbazen over die oerlelijke reclamestickers (Intel i7 in dit geval). :? |:(

En je kan ze er volgens mij niet eens altijd makkelijk afhalen, er zijn verhalen bekend van mensen die ze er lastig af konden halen en dan hun behuizing visueel beschadigen met een of andere vluchtige vloeistof.

Als designer moet je hier toch hard van huilen, je bent avonden en avonden laat thuis gekomen van je werk, vaak koud eten en een chagrijnige partner... O+ Maar uiteindelijk heb je een prachtig apparaat ontworpen met je team. En dan bepaalt iemand vanuit commerciële doeleinden dat er een sticker op moet.... :'(
uiltje @menno_m14 maart 2023 16:28
Och, het is metaal. Beetje wasbenzine of stickerverwijderaar en klaar. Of je blijft wat langer krabben, kan ook.

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