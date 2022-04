HP Envy x360 15 met AMD-apu krijgt startprijs van 900 euro en komt in april

HP heeft nieuwe versies van de Envy x360 15 en een nieuwe Envy 17 aangekondigd. De startprijs van de Envy x360 met een AMD Ryzen-processor is 900 euro, die van de Intel-variant ligt 100 euro hoger.

De Envy x360 15 is een 2-in-1 met een 15,6"-touchscreen met ips-paneel en een maximale schermhelderheid van 250cd/m². Standaard gaat het om een 1080p-scherm, maar HP levert ook modellen met een 4k-oledpaneel. Het bedrijf voorziet de AMD-varianten van een Ryzen 5 5500U met 256GB-ssd of Ryzen 7 5700U met 512GB-ssd.

De Intel-modellen van de Envy x360 komen beschikbaar met een Core i5-1135G7 en Core i7-1165G7, al dan niet in combinatie met een GeForce MX450. Het verschil met de overige modellen is dat de Core i7-Envy over 12 in plaats van 8GB ram beschikt en daarnaast 32GB Optane-geheugen heeft. Verder rust HP de Intel-modellen uit met een Thunderbolt 4-poort, tegenover USB-C voor de AMD-modellen. Een verschil met de voorgaande generatie is dat HP de trackpad negentien procent groter heeft gemaakt. Het gewicht komt uit op 1,8 kilogram. HP brengt de convertible-laptops in april in Nederland en België uit. De AMD-versie heeft een startprijs van 900 euro, de Intel-variant van 1000 euro.

In diezelfde maand komt dan de Envy 17. Deze laptop heeft een 17,3"-scherm met 1080p- of 4k-resolutie. HP levert het model met Intel-processors van de Tiger Lake-generatie, met een GeForce MX450 als optionele gpu. Ook bij dit systeem heeft HP de trackpad negentien procent groter gemaakt en het gewicht bedraagt 2,5 kilogram. De laptop krijgt standaard 12GB DDR4 en een PCIe-ssd van 512GB in combinatie met 32GB Optane H10-geheugen. De startprijs is 1100 euro.