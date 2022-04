Vlaams digitaal burgerportaal kan toestroom vaccinatieraadplegingen niet aan

Mijn Burgerprofiel, het online platform van de Vlaamse overheid waarop iedere Vlaming zijn of haar vaccinatie-uitnodiging online kan raadplegen, kampt met technische problemen. De beheerder van de website vraagt aanmeldingen uit te stellen of te spreiden.

“Door de grote toevloed aan gebruikers naar aanleiding van publicaties in de pers proberen veel burgers informatie rond hun Covid-19-vaccinatie op te vragen in het burgerprofiel”, staat te lezen op de login-pagina van Mijn Burgerprofiel. “Indien u niet behoort tot de huidige doelgroepen binnen de vaccinatiestrategie, vragen we u om het aanmelden uit te stellen en uw bezoek te spreiden over de komende dagen.”

Met het verzoek wil de sitebeheerder, Agentschap Informatie Vlaanderen, voorkomen dat Vlaamse 65-plussers die binnenkort aan de beurt zijn voor een vaccinatie, hun digitale uitnodiging niet kunnen raadplegen. Dat kan gebeuren als de servers overstelpt worden met bezoekers die hun prik pas veel later zullen krijgen.

Op Mijn Burgerprofiel kunnen Vlamingen digitale attesten, aktes en vergunningen opvragen, naast tal van andere belangrijke overheidsdocumenten, zoals diploma’s, verkeersboetes en aanslagbiljetten voor belastingen. Sinds de start van de Belgische vaccinatiecampagne kan iedere Vlaming op Mijn Burgerprofiel ook de module ‘Uw COVID-19 vaccin’ aanklikken om de uitnodiging voor het vaccin digitaal te raadplegen of via mail te laten verzenden. Deze uitnodiging wordt naar elke Vlaming standaard per brief opgestuurd, maar verschijnt ook op het platform.