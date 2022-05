HP toont zakelijke 14"-EliteBook van 1,13kg

HP kondigt tijdens CES de nieuwe EliteBook 840 Aero G8 aan. De zakelijke 14"-laptop weegt 1,13 kilogram en krijgt Intel Tiger Lake-processors. De laptop moet in maart op de markt komen.

De nieuwe zakelijke laptop van HP heeft een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, een elfde generatie Intel-processor met de keuze tussen Intel Core i5- of i7 en optionele vPro, tot 64GB DDR4-3200-geheugen en tot 2TB NVMe-ssd opslag. Ook kunnen gebruikers kiezen tussen drie verschillende 14-inch fhd-ips-schermen, die verschillen in helderheid: een 400-nits paneel, een 250-nits paneel met low power en touch-opties en een 1000-nits privacyscherm dat de kijkhoek vermindert, om meekijken tegen te gaan. Daarnaast is de Aero G8 voorzien van Wi-Fi 6 via 802.11ax en een optionele Intel xmm-7360 lte- of Qualcomm Snapdragon x55 5G-modem.

Het startgewicht is 1,13kg. Volgens HP wordt dat vooral bereikt door een magnesium chassis en een 53Wh-accu. De laptop kan zwaarder zijn als het uitgebreid wordt met bijvoorbeeld een smart card, of als gekozen wordt voor het privacyscherm. De Aero heeft dezelfde poorten als de reguliere HP 840 G8: twee USB-C-aansuitingen met Thunderbolt 4, twee USB 3.1 Gen1-aansluitingen, een HDMI-poort, een audiojack, een nano-SIM-slot en een optionele kaartlezer.

De EliteBook 840 Aero G8 is niet de enige laptop die HP aankondigt rond CES. Ook komt het met een vernieuwde Elite Dragonfly G2 die ongeveer een kilo weegt, een 14-inch Envy 14 met 16:10-scherm en de zakelijke Elitebook x360 1030 G8, een Elitebook x360 1040 G8 en Elite x2 G8.