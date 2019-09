HP introduceert Elitebook Dragonfly-2-in-1 die minder dan een kilo weegt

HP komt met een 2-in-1-laptop die in bepaalde configuraties een gewicht van minder dan een kilo heeft. Daarnaast adverteert HP met een accuduur van 24 uur. De laptop komt in november uit en heeft een startprijs van 1571 euro.

De Elitebook Dragonfly heeft een beelddiagonaal van 13,3" met een relatieve schermgrootte van 86 procent. De laptop heeft twee schermopties, waaronder een 4k-scherm met ondersteuning voor hdr en een helderheid van 550 cd/m². De Dragonfly kan ook wordt uitgerust met een full-hd-scherm met Sure View G3-privacymodus die het display onleesbaar maakt voor kijkers die niet rechtstreeks voor het beeldscherm zitten. Het full-hd-scherm heeft een geadverteerde helderheid van 1000 cd/m².

De Dragonfly zou bovendien een accuduur van 24,5 uur hebben. Deze accuduur is volgens HP haalbaar op een model met 'Core i5, 8GB ram, een ssd van 128GB, geen wwan en een full-hd-scherm'. Ook wordt de Dragonfly uitgerust met een infraroodcamera met ondersteuning voor Windows Hello en een vingerafdruksensor.

De Elitebook Dragonfly kan worden uitgerust met een modem voor 4g en ondersteunt de Wi-Fi 6-standaard. De Dragonfly bevat een Intel Core-processor uit de achtste generatie en twee Thunderbolt 3-poorten. Naast het toetsenbord zitten vier speakers van Bang & Olufsen.

HP claimt dat de Dragonfly aan de 'belangrijkste Project Athena-eisen' van Intel voldoet. Deze standaard houdt in dat een laptop een accuduur van minimaal 16 uur bij het kijken van video's moet hebben. Ook moet zo'n laptop opgeladen kunnen worden via usb-c, een nvme-ssd van minimaal 256GB bevatten en over Thunderbolt 3 beschikken. Verder moeten Project Athena-laptops binnen een seconde uit slaapmodus gewekt kunnen worden en minimaal een i5- of i7 processor uit de achtste generatie of hoger bevatten.

De Elitebook Dragonfly kan als 2-in-1 gebruikt worden als tablet. In tabletmodus wordt het toetsenbord naar buiten geklapt en wordt het apparaat bediend via het touchscreen. Foto's van HP tonen daarnaast een stylus. Of deze pen wordt meegeleverd is onbekend.