HP Dragonfly en Dynabook Portégé X30

HP maakt al sinds jaar en dag zakelijke laptops en dat geldt ook voor Toshiba, dat na de overname door Sharp en de naamswijziging in Dynabook, nog altijd zakelijke Portégé-laptops maakt. Daarmee richten beide fabrikanten zich op de zakelijke markt en traditioneel horen daar zaken als een processor met ondersteuning voor Intel vPro bij, of AMD Dash natuurlijk. Daarnaast kom je nog steeds smartcardlezers, 4g-modems en natuurlijk de Pro-versie van Windows tegen op zakelijke systemen.

De HP Elite Dragonfly en de Dynabook Portégé X30 vallen geen van beide in die categorie, maar kun je meer zien als 'zakelijk light'. Er draait wel Windows 10 Pro op beide systemen, maar de cpu heeft niet per se vPro, een modem is optioneel en een smartcardlezer is helemaal niet te krijgen. Het 'light'-aspect kun je ook letterlijk nemen, want de Dragonfly en Portégé zijn heel lichte laptops, met een gewicht van maar iets meer dan een kilogram. Op die manier lijken Dynabook en HP niet alleen de zakelijke gebruikers, maar ook gewone consumenten te willen verleiden om een lichte 'zakelijke' laptop te kopen. Dat doen ze op hun eigen manier, en wij hebben de HP Elite Dragonfly en de Dynabook Portégé X30-F tegenover elkaar gezet om te zien of die verleidingspoging slaagt.

Als je het over verleiden hebt, zal je blik als eerste op de Dragonfly van HP vallen. De laptop is een stuk compacter dan de Dynabook en heeft de smalle schermrandjes die we gewend zijn van high-end laptops in 2020. Hij is net dik genoeg om een hdmi-aansluiting te huisvesten en het design is strak. Het uiterlijk is verreweg het aantrekkelijkste van de twee, want als je naar de Dynabook kijkt, zie je eigenlijk de Toshiba X30-D uit 2017, met een Dynabook- in plaats van Toshiba-logo. De schermranden zijn breed en de ir-leds voor gezichtsherkenning zitten pontificaal in de bovenste schermrand. De HP heeft ze ook, maar die zie je niet.

Het uiterlijk is dus wat gedateerd, maar Toshiba's beproefde ontwerp levert nog wel een lekker lichte laptop op. De X30-F weegt 1067 gram en dat gewicht valt zo laag uit doordat een magnesiumlegering is gebruikt. Het is dus metaal, maar het voelt aan als plastic. Daardoor laat de laptop een wat goedkope indruk na en dat is jammer, want de goedkoopste uitvoering kost ongeveer 1250 euro. Wat daarbij ook niet helpt, is de stevigheid van het scherm, of eigenlijk het gebrek daaraan, want dat laat zich te gemakkelijk torderen. Wat ons betreft wordt het dus tijd voor een moderner uiterlijk voor de Dynabook X30 en dat mag ook meteen wat steviger zijn.

De HP-behuizing is net als bij de Dynabook van een magnesiumlegering gemaakt, maar blijkbaar van een wat andere samenstelling, want deze voelt wel aan als metaal. De laptop voelt bovendien een stuk steviger aan dan de Dynabook en dat is ook wel nodig, want de HP is een convertible, waarbij je het scherm om de laptop heen kunt klappen. De Dragonfly is met 1009 gram nog iets lichter dan de Dynabook en de HP heeft de buitenkant dus het best voor elkaar, op een ding na dan. De Dragonfly is niet van een kaartlezer voorzien, zelfs geen micro-sd-lezer. Die heeft de Dynabook wel en dat is het enige waarop de twee laptops wat aansluitingen betreft verschillen. Verder is er tweemaal usb-c met Thunderbolt 3-ondersteuning aanwezig, usb-a aan de linkerkant en een fullsize-hdmi-aansluiting. Dat is in beide gevallen een hdmi 1.4-aansluiting, dus je kunt er niet zonder problemen een 4k-scherm op 60Hz op aansluiten, maar je zult daarvoor de Thunderbolt-aansluitingen moeten gebruiken. Voor laptops van deze prijsklasse vinden we dat een tegenvaller.

Toetsenbord en touchpad

De Dynabook-behuizing is wat groter en dus is het toetsenbord een fractie breder. Toch konden we beter met het HP-toetsenbord omgaan en dat heeft alles te maken met de positie van de toetsen, want Toshiba heeft voor de iso-indeling gekozen, met een hoge entertoets en de backslash links naast de 'z'. Dat maakt de linkershifttoets ook nog eens kleiner. De meeste toetsenborden van laptops en desktops hebben de ansi-indeling, die ook door HP wordt gebruikt, en daarbij heb je een brede enter- en linkershifttoets.

De toetsenborden zelf tikken niet slecht en hebben allebei meer travel dan je zou verwachten van de dunne behuizingen. De Dynabook heeft een fractie meer travel dan de HP, maar dat merk je alleen als je ze naast elkaar hebt staan en zo kunt vergelijken.

De touchpads zijn in beide gevallen Precision Touchpads, en weten je vingers goed te volgen en bewegingen te detecteren. In de linkerbovenhoek van de Dynabook-touchpad is een vingerafdrukscanner verwerkt en hoewel we de aanwezigheid daarvan op prijs stellen, zien we hem liever niet op die plek, want het maakt die hoek van de touchpad onbruikbaar. Tot slot is de Dynabook voorzien van een trackpoint, die je kunt gebruiken in combinatie met de knoppen boven de touchpad. De meeste laptopfabrikanten monteren exclusief trackpads, maar er is ongetwijfeld een groepje liefhebbers dat graag een trackpoint gebruikt en daarmee onderscheidt de Dynabook zich.