Dynabook kondigt dunne 13,3"-laptop met gewicht van 870 gram aan

Dynabook heeft een Portégé-laptop aangekondigd met een tiende generatie Intel-cpu erin. De laptop is erg dun en met name gericht op zakelijke gebruikers. Exacte configuraties van de laptop zijn op dit moment nog niet bekend.

De Portégé X30L is een notebook met een schermdiagonaal van 13,3 inch. Het apparaat weegt 870 gram. De laptop heeft een igzo-lcd-display met full-hd-resolutie dat is gemaakt door Sharp. Het beeldscherm heeft verder een helderheid van 470cd/m².

De laptop wordt geleverd met een tiende generatie Intel-chips uit de U-serie en het is maximaal een hexacore. Ook zijn er 'een groot aantal opties' voor de vorm en hoeveelheid ssd-geheugen in de laptop komt. Kopers kunnen daarbij kiezen uit onder andere sata, pci-e of Intels eigen Optane. Verdere informatie zoals hoeveel werkgeheugen in de laptop komen, zijn nog niet bekend. Dynabook zegt wel dat de laptop ondersteuning krijgt voor Quick Charge, waarmee de accu in een half uur kan worden opgeladen en vier uur mee kan. In totaal kan de accu 14,5 uur mee. De laptop krijgt een usb-c-poort voor zowel het opladen van de laptop als voor het verbinden van externe beeldschermen, maar er zijn ook een hdmi-poort en twee usb 3.0-poorten aanwezig.

De laptop ondersteunt 802.11ax, ook wel wifi 6 genoemd, en bluetooth 5.0. Het apparaat heeft ook een gigabit-ethernetpoort. Daarnaast zit er een vingerafdrukscanner op, en is er ondersteuning voor Windows Hello en Intel Authenticate voor biometrische verificatie.

Dynabook is sinds 1 januari 2019 de nieuwe naam van het Toshiba Client Solutions, de voormalige pc-divisie van Toshiba. Sharp nam die divisie op 1 oktober 2018 over. De laptop is vanaf februari 2020 beschikbaar, in de VS kost het apparaat vanaf 1600 dollar. Een europrijs is nog niet bekendgemaakt.