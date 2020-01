Jabra introduceert draadloze koptelefoon met accuduur van 40 uur

Jabra toont tijdens CES twee sets nieuwe hoofdtelefoons en oordopjes. Het gaat om de Jabra Elite Active 75T en de Elite 45h. Die laatstgenoemde is een draadloze koptelefoon en gaat volgens Jabra 40 uur mee op een volle accu. De Active 75T is een set draadloze oordoppen voor sporters.

De Jabra Elite 45h is een draadloze koptelefoon met een over-ear-ontwerp en drivers van 40mm. De accu gaat volgens Jabra tot 40 uur mee. Door snelladen moet de koptelefoon na een kwartier laden acht uur accuduur meekrijgen. De koptelefoon heeft daarnaast twee microfoons die achtergrondgeluid blokkeren tijdens telefoongesprekken. Diezelfde microfoons kunnen ook gebruikt worden met digitale assistenten, zoals Alexa, Siri en de Google Assistent. De koptelefoon weegt daarnaast ongeveer 170 gram. De Elite 45h krijgt een adviesprijs van 99 dollar, wat omgerekend en inclusief btw neerkomt op ongeveer 107 euro.

De Jabra Elite 45h

De Jabra Elite Active 75t-oordoppen zijn gebaseerd op de huidige Elite 75t-serie. De twee oordoppen verschillen nauwelijks; beide bieden een accuduur van 7,5 uur op een enkele acculading, wat met de charging case wordt opgehoogd naar 28 uur. Wel nieuw is een coating die de stof- en waterbestendigheid moet verbeteren. De Elite Active 75t krijgt dan ook een ip57-rating. Ook moet het nieuwe model betere geluidsisolatie bieden. De Elite Active 75t wordt opgeladen met usb-c, en komt in februari beschikbaar voor 199 dollar. Omgerekend is dat ongeveer 215 euro. De huidige Elite 75t staat in de Pricewatch voor € 199,-.

Zowel de Elite 45h als de Elite Active 75t krijgen na release ondersteuning voor Jabra MySound. Dit is een geautomatiseerde equalizer die zich aanpast aan de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker. Dit werkt via een geluidstest die gebruikers kunnen doen. Deze functionaliteit moet in het tweede kwartaal van 2020 beschikbaar komen.