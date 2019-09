Huawei toont draadloze oordoppen met bluetooth 5.1 en actieve ruisonderdrukking

Huawei komt met volledig draadloze oordoppen met actieve ruisonderdrukking. De Freebuds 3 zijn bovendien de eerste oordoppen met die bluetooth 5.1 ondersteunen. De oordoppen zijn vanaf oktober verkrijgbaar voor een nog onbekende prijs.

De Freebuds 3, die zijn onthuld tijdens de IFA, zijn voorzien van Huaweis eigen A1-chip. De A1 draait op een kloksnelheid van 356MHz en is volgens Huawei de eerste chip die bluetooth 5.1 ondersteunt. Bluetooth 5.1 belooft een hogere verbindingssnelheid en minder stroomgebruik, wat tot een langere accuduur moet leiden. De Freebuds 3 hebben een reactiesnelheid van 190ms.

De Freebuds 3 hebben een accucapaciteit van 30mAh per oordop. Ze gaan volgens Huawei ongeveer vier uur mee. Daarnaast worden de oordoppen geleverd met een oplaadcase. Dit doosje heeft een accu van 410mAh, waarmee je de oordoppen ongeveer vijf keer volledig kunt opladen. De case ondersteunt bovendien draadloos opladen via de Qi-standaard.

Ook beschikken de oordoppen over actieve ruisonderdrukking. Huawei stelt dat de oordoppen beide zo'n 15dB aan achtergrondgeluid kunnen onderdrukken. Tijdens telefoongesprekken blokkeren de Freebuds 3 omgevingsgeluid en versterken ze tegelijk je eigen stem. Dit doet Huawei door middel van een botsensor die stemvibraties herkent.

Huawei onthult verder vaak een nieuwe soc tijdens de IFA. Ook in 2019 is dit het geval met de Kirin 990-processor. De nieuwe chips zullen waarschijnlijk in de Mate 30-smartphones zitten. Die worden over twee weken gepresenteerd.

De Huawei Freebuds 3. Foto's door Huawei.