Huawei brengt Freebuds 3i met actieve noisecancelling uit voor 99 euro

Huawei kondigt de Freebuds 3i aan, draadloze oortjes die functioneel gelijk zijn aan de Honor Magic Earbuds, die onlangs uitkwamen. De prijs is ook hetzelfde. De oortjes moeten zich onderscheiden met actieve noisecancelling.

Het enige verschil is, naast het merk, dat Huawei de oortjes ook levert in zwart, terwijl die van Honor alleen beschikbaar zijn in groen en wit. De ruisonderdrukking kan volgens Huawei tot maximaal 32dB aan geluid weghalen of wind met zes meter per seconde, ongeveer windkracht 4 op de schaal van Beaufort.

De oortjes hebben bovendien een sensor om te detecteren of gebruikers ze in de oren hebben; als dat niet zo is, pauzeert de audio. Als gebruikers ze weer indoen, gaat de audio weer aan. Ook hebben de oortjes aanraakgevoelige bediening. De Freebuds 3i hebben drivers van 10mm.

De oortjes worden geleverd in een doosje waarmee ze opgeladen kunnen worden. Die case heeft een usb-c-aansluiting. Huawei claimt een accuduur van 3,5 uur voor de oortjes zelf en 14,5 uur met opladen in de case. Huawei brengt de Freebuds 3i vrijdag uit voor 99 euro. Dat is evenveel als waarvoor de Honor Magic Earbuds enkele weken terug uitkwamen; ook die kosten 99 euro. Huawei bracht vorig jaar de Freebuds 3 uit. Die hadden eveneens actieve ruisonderdrukking. Ze zijn iets duurder en hebben een andere pasvorm. De 3i zijn in-ear; de 3 zijn dat niet.