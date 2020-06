Smartphone van Huawei-dochtermerk heeft ir-sensor voor meten lichaamstemperatuur

Huawei-dochtermerk Honor heeft een variant van zijn Play 4 Pro 5G-smartphone aangekondigd, die een infraroodsensor aan de achterkant kan gebruiken om lichaamstemperatuur op te meten. De versie met thermometer kost omgerekend 12,50 euro extra.

De software gebruikt de infraroodsensor om de infraroodstraling te meten, iets dat correleert met de warmte van een mens, dier of object. Daardoor kan de telefoon in gebruik zijn om de temperatuur van mensen op te meten, claimt XDA-Developers. Het is onbekend hoe betrouwbaar de thermometer is.

In de video is te zien dat de telefoon de temperatuur aangeeft in iets dat lijkt op een voor deze toepassing gemaakte app. Het meten van lichaamstemperatuur is actueel, omdat koorts een van de symptomen is van het coronavirus.

De Honor Play 4 Pro 5G met infraroodsensor, die 2999 yuan kost, ongeveer 375 euro, is niet de eerste telefoon met thermometer. Zo heeft Cat diverse modellen gemaakt die de temperatuur van mensen, dieren en objecten kunnen meten. Die geeft dat weer met beeld van de ingebouwde warmtecamera.

Veel meer telefoons hebben infraroodsensors- en camera's. Zo werken alle tof-sensors op telefoons met infrarood, net als 3d-gezichtherkenning als Face ID op recente iPhones. Die hebben geen functie in de software om lichaamstemperatuur op te meten. Of en wanneer de Chinese Honor Play 4-modellen naar Nederland komen, is onbekend.