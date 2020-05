Renders en details Honor X10 5G-smartphone met pop-upcamera verschijnen online

Er zijn renders en specs online verschenen van de Honor X10 5G, een aankomende smartphone van het Huawei-dochterbedrijf. De smartphone heeft een vingerafdrukscanner aan de zijkant en pop-upcamera in plaats van gat of inkeping in het scherm.

Ishan Agarwal, die in het verleden heeft bewezen vaak over juiste informatie van onaangekondigde smartphones te beschikken, toont een render en vermeldt enkele specs. Een onbekendere persoon heeft ook een render en een verwachte releasedatum op Weibo gezet.

De smartphone heeft een 6,63"-lcd van 15,4x6,9cm met een oppervlak van 106 vierkante centimeter, een schermverhouding van 20:9 en een resolutie van 2400x1080 pixels. Het scherm heeft een 90Hz-verversingssnelheid. Er is een pop-upcamera om inkeping of gat in het scherm te voorkomen.

De soc is een HiSilicon Kirin 820 5G van Huawei zelf, bijgestaan door een werkgeheugen met een capaciteit van 6GB en opslag van 64 of 128GB. De telefoon draait op Android met Magic UI 3.1.1, zonder Google-diensten. Biometrische authenticatie verloopt via een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

De telefoon heeft aan de achterkant een IMX600y-sensor van Sony, dezelfde 40-megapixelsensor als in de Huawei P30-telefoons van vorig jaar, met gele pixels in plaats van groene. Daar zit een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een dieptesensor bij. Honor heeft voor komende maandag een productpresentatie gepland staan. Wellicht maakt de fabrikant daar meer bekend over de aankomende smartphone.