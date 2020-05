Kia wil 800V-snelladen in goedkopere elektrische auto's zetten

Kia is van plan om vanaf volgend jaar laden met 800V mogelijk te maken in goedkopere auto's. Het snelle laadsysteem zit nu alleen nog in de Porsche Taycan-modellen. Het gaat specifiek om modellen voor de Europese markt.

Niet alle elektrische auto's van het Zuid-Koreaanse bedrijf zullen met 800V kunnen laden, zegt Kia. "Sommige modellen, vooral die gericht zijn op prijsbewuste consumenten, zullen laden met 400V bieden. Het 800V-laden is niet allee voor Kia's vlaggenschipmodellen, maar ook voor productlijnen waar het snelle laden aansluit bij het gebruiksprofiel." Daarbij gaat het om modellen waarvan gebruikers 'mogelijk vaker leunen op snelladen of meer kilometers rijden'. Het is onbekend om welke auto's het precies zal gaan.

De eerst komende generatie elektrische auto's van de fabrikant voor de Europese markt komen volgend jaar uit. Kia wil tot 2025 elf modellen van elektrische auto's uitbrengen. Op hoeveel 800V-snelladen zal zitten, is nu nog niet bekend.

Het snelladen zit al op de Porsche Taycan-modellen. Die biedt laden met 350kW dankzij het 800V-accusysteem. In theorie kun je daarmee in tien tot vijftien minuten 80 procent volladen, goed voor een geschat bereik van 300 tot 400km. Dit is in de praktijk ook getest, waarbij zelfs een vermogen van 400kW werd gehaald, waarmee een bereik van 100km in drie minuten werd bijgeladen.