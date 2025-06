De achilleshiel van Audi en Maserati

In de zoektocht om auto's steeds sneller op te kunnen laden, kijken verschillende fabrikanten naar 800V-accusystemen. Auto's met een dergelijk systeem gebruiken een hogere spanning dan de 400V die gebruikelijk is voor elektrische auto's. Daardoor kunnen ze sneller opladen, of op z'n minst hogere pieklaadsnelheden halen zonder dat er een hogere stroomsterkte nodig is en zonder dat de kabels dikker of zwaarder moeten worden.

De Maserati GranTurismo Folgore, Porsche Taycan en Audi e-tron GT kunnen zo met maximaal 270kW opladen, terwijl Tesla's 400V-architectuur niet meer dan 250kW ondersteunt. Tesla's cijfer is al relatief hoog voor een 400V-accusysteem; Mercedes' EQS komt bijvoorbeeld niet verder dan 200kW en Volkswagens ID.Buzz kan met maximaal 170kW worden opgeladen.

Audi's 800V-platform voor de e-tron GT

Die 800V-auto's hebben echter ook iets tegenstrijdigs, specifiek de drie genoemde van Audi, Maserati en Porsche. In sommige gevallen kun je met deze EV's namelijk minder snel opladen dan met 400V-auto's, afhankelijk van welke snellaadpaal je gebruikt. Is het een 800V-laadpaal? Dan zullen zowel 400V- als 800V-auto's zo snel als ze kunnen opladen, waarbij die 800V-auto sneller kan laden dan het 400V-exemplaar. Bij 400V-laadpalen kan het echter voorkomen dat de 400V-auto sneller is, afhankelijk van hoe de autofabrikant ermee omgaat.

DC-DC-omvormers

Om het vermogen van een 400V-snellaadpaal te kunnen gebruiken, hebben 800V-auto's DC-DC-omvormers die de spanning van de laadpaal kunnen verhogen. De Audi e-tron GT, een auto die ruim een ton kost, had bij release standaard een omvormer die maximaal 50kW kon halen bij een 400V-snellaadpaal. Optioneel kon er wel een DC-DC-omvormer worden besteld waarmee de auto met 150kW kan laden bij dergelijke 400V-laadpalen. Inmiddels is die optie gratis. De Porsche Taycan heeft hetzelfde platform als de e-tron GT en kan met een 400V-snellader ook niet sneller laden dan met 150kW, of 50kW als de auto zonder snellere DC-DC-omvormer is geleverd.

Bij de Maserati GranTurismo Folgore is er zelfs voor zover bekend niet eens de mogelijkheid om een extra krachtige omvormer te bestellen. Bij een 400V-snellaadpaal kun je dan niet sneller laden dan met 50kW. Hyundai en Kia lijken een uitzondering te vormen op het trager laden bij een 400V-snellaadpaal. Beide fabrikanten delen het 800V-platform en volgens een Hyundai-woordvoerder maakt het niet uit of je met een 400V- of 800V-laadpaal laadt. "De omvormer in de auto zal het laden omzetten naar 800V, waardoor je dezelfde laadsnelheid kunt aanhouden", schrijft de woordvoerder.

Overigens zeggen Hyundai en Kia niet met hoeveel vermogen hun auto's maximaal opladen; ze geven alleen aan hoe snel hun EV's zouden opladen met een bepaalde laadpaal. Zo claimt Hyundai in zijn brochure dat zijn Ioniq 5 bij een 350kW-laadpaal in 18 minuten tot 80 procent kan opladen. Kia schrijft in zijn brochure over de EV6 dat deze, met hetzelfde 800V-platform en dezelfde 77,4kWh-accu, met een 250kW-oplader in 18 minuten tot 80 procent kan opladen. Het is daardoor onduidelijk wat de maximale laadsnelheid is van Hyundais en KIA's 800V-platform. Tweaker Redwood zegt op basis van eigen ervaringen dat de Ioniq 5 met meer dan 250kW kan opladen. Er zijn in ieder geval wel 800V-EV's die met met 350kW kunnen laden, waaronder GMC's Hummer EV. De productie van dit voertuig is echter nog niet begonnen en of het naar Europa komt, is niet bekend.

Een Hyundai Ioniq 5 aan een snellaadpaal

Deze onduidelijkheden terzijde, blijft het opvallend dat het 800V-platform van de Zuid-Koreanen op 400V sneller kan laden dan het platform van de Duitsers en Italianen. Dat kan liggen aan het verschil in aanpak tussen de fabrikanten. Het lijkt erop dat Hyundai en Kia standaard krachtigere DC-DC-omvormers leveren bij hun auto's, waar Porsche, Audi en Maserati dit, vermoedelijk uit kostenbesparing, niet doen. Dit is vooral opmerkelijk aangezien de auto's van Audi en zeker Porsche en Maserati duurder zijn.

Hoe zit het met de snelladers?

De vraag blijft dan ook of die vermoedelijke kostenbesparing daadwerkelijk een probleem is of niet. Met andere woorden, of er 400V-laadpalen zijn die meer dan 50 of 150kW leveren. Om daarachter te komen, hebben we contact opgenomen met verschillende snellaadbedrijven, waarbij we ons baseerden op statistieken van LaadpasTop10.nl-oprichter Maarten Hachmang. Volgens deze cijfers waren eind vorig jaar Fastned, Allego, Vattenfall, Shell Recharge en Ecotap de topvijf-grootste partijen, kijkend naar het aantal snellaadlocaties die meer dan 50kW leveren. Tesla hebben we ook benaderd, aangezien dit bedrijf in de top vijf staat als het gaat om 150kW-snelladers. Bovendien is Tesla's Supercharger-netwerk, hoewel opengesteld voor andere auto's, ontwikkeld met zijn 400V-auto's in gedachten.

Bij Fastned-locaties hoeven 800V-autorijders zich in ieder geval geen zorgen te maken. Alleen de 50kW-laders van dit bedrijf werken met een spanning van maximaal 500V. CCS-snelladers die meer vermogen leveren, ondersteunen accusystemen tot 1000V, zegt het bedrijf. Die 50kW-laders, die op tien Fastned-locaties staan, worden in de komende maanden bovendien geüpgraded met snelladers die minimaal 150kW kunnen leveren en dus met 1000V werken. Het maakt voor de pieksnelheid dus niet uit of je met een 400V- of 800V-auto bij Fastned-locaties staat; deze voertuigen zullen altijd laden zo snel als ze kunnen.

Ecotap levert laders van 30 tot 180kW, met stappen van 30kW hiertussenin. Of hier ook 400V-snelladers tussen zitten, kon het bedrijf niet voor publicatie delen. Het liet wel weten dat de DC-laders die het nu maakt, 'meestal' met 1000V zijn uitgerust. Deze bewoording lijkt aan te geven dat voornamelijk oudere laders lagere spanningen kunnen leveren, mogelijk onder de 800V.

Een Vattenfall-snellaadpunt bij een McDonald's

Vattenfall is de enige snellaadpaalaanbieder waarbij uit de antwoorden blijkt dat bepaalde 800V-auto's, straks trager kunnen laden dan 400V-auto's. Dit bedrijf wil namelijk bij alle McDonald's-vestigingen met een McDrive snelladers plaatsen; op het moment van schrijven zijn dat er 103. Dit zijn 400V-laders die maximaal 50kW leveren. Net als bij Fastned maakt het dus op dit moment niet uit of je met een 400V- of een 800V-auto wilt opladen.

Begin volgend jaar wil Vattenfall echter 'op een aantal locaties' die 50kW-laadpalen vervangen door nieuwe 150kW-laders. Snellere laders dus, alleen werken ze nog steeds met 400V. De Maserati GranTurismo en bepaalde Audi e-tron GT's en Porsche Taycans zonder duurdere omvormers, zullen hier dus nog steeds niet met meer dan 50kW kunnen laden.

Conclusie

De andere benaderde snellaadpaalaanbieders hebben niet voor publicatie gereageerd, maar het probleem van 800V-auto's en 400V-laadpalen lijkt beperkt. Bij de grootste partij, Fastned, is het helemaal geen probleem en kijkend naar Ecotaps en Fastneds reactie lijken nieuwe snelladers richting de 1000V te gaan. Vattenfall laat echter zien dat het alsnog kan voorkomen dat je relatief krachtige snelladers tegenkomt, waar je als 800V-autorijder echter geen volledig gebruik van kunt maken.

Tegelijk is het de vraag in hoeverre dit een probleem blijft. Kia en Hyundai zeggen in ieder geval dat hun 800V-auto's snelladen op zowel 400 als 800V, wat laat zien dat het geen probleem hoeft te zijn. De kanttekening daarbij is dat hun 800V-platform mogelijk een lager piekvermogen haalt dan Audi, Maserati en Porsche halen. Het is dan ook afwachten wat andere fabrikanten gaan doen met 800V. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of andere merken van Maserati's moederbedrijf Stellantis ook met 800V willen werken. Dit ligt wel voor de hand, aangezien het duur is om die technologie te ontwikkelen en het niet rendabel is om die dan maar voor één auto te gebruiken.

Mogelijk verbetert Stellantis de accuarchitectuur en geeft het deze een krachtigere DC-DC-omvormer om beter te kunnen concurreren met de andere 800V-platforms. Het lijkt er namelijk op dat 50kW-laden op 400V te weinig is, omdat Vattenfall nog met dergelijke laders komt. Laders die meer dan 150kW leveren bij een spanning van 400V, kwamen in onze gesprekken met laadpaalaanbieders niet naar voren. Audi en Porsche lijken hierin dan ook een betere keuze te hebben gemaakt door die krachtigere 150kW-DC-DC-omvormer inmiddels standaard mee te leveren. Naast Stellantis en de Volkswagen Groep werkt onder meer Polestar eveneens aan een 800V-platform, dus daar zit zeker nog toekomst in.

Misschien wel het lastigste deel van dit vraagstuk is in hoeverre snelladers hier zelf duidelijkheid over bieden. Bij sommige snelladers staat duidelijk met welke spanning en stroomsterkte de auto van energie wordt voorzien. Andere snelladers geven deze informatie minder overzichtelijk weer. Apps bieden deze informatie ook niet altijd in een betrouwbare vorm, waardoor je er pas achter komt als je al bij het snellaadpunt staat. Daardoor kun je je als bestuurder afvragen waarom je dure, gloednieuwe auto, die op papier snel moet kunnen laden, in de praktijk niet altijd haalt wat de fabrikant belooft. Zeker voor de minder technisch onderlegde autobestuurder kan dit lastig zijn. Het is dan ook te hopen dat dit probleem in de toekomst wordt opgelost of dat er in ieder geval meer duidelijkheid komt voor bestuurders, om eventuele teleurstellingen aan de stekker te voorkomen.