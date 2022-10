Elektrische Maserati GranTurismo Folgore krijgt 92,5kWh-accu en 800V-laadsysteem

Maserati heeft de eerste technische details van de GranTurismo Folgore gedeeld. Deze auto wordt de eerste volledig elektrische auto van het Italiaanse merk en ook de eerste auto van een Stellantis-fabrikant met een 800V-laadsysteem.

De elektrische GranTurismo krijgt een 92,5kWh-accu, waarvan netto 83kWh bruikbaar is. Hoever de auto hiermee kan rijden, is niet duidelijk; Maserati deelt nog geen WLTP-actieradius. Wel zegt de fabrikant dat de auto met 270kW-snelladen na vijf minuten 'tot 100 kilometer' kan rijden.

Dat 270kW-snelladen gaat via het 800V-laadsysteem. Maserati is niet de eerste fabrikant die een auto met een 800V-laadsysteem uitrust. Onder meer Kia, Hyundai, Porsche en Audi gingen de fabrikant al voor. Wel is Maserati de eerste Stellantis-fabrikant die een auto met zo'n laadsysteem uitrust. Dit moederbedrijf had al eerder aangegeven auto's met 800V-laadsystemen te willen maken.

Meestal worden elektrische auto's met een 400V-laadsysteem uitgevoerd. Het voordeel van een 800V-systeem is dat een auto sneller kan worden opgeladen en ook meer vermogen aan bijvoorbeeld de motoren kan leveren. De accu van de GranTurismo Folgore kan maximaal 560kW leveren aan de drie motoren, die een maximaal vermogen van 300kW hebben. De voorste wielen delen een motor, de achterste twee wielen hebben elk een eigen motor. Zo kan de GranTurismo Folgore in theorie zo'n 294kW, ofwel 400pk, per achterwiel leveren.

In de praktijk kan de auto dus maximaal 560kW leveren, ofwel 761pk. Het maximale koppel bedraagt 1350Nm. De auto moet binnen 2,7 seconden 100km/u kunnen halen en binnen 8,8 seconden 200km/u. De topsnelheid bedraagt 320km/u. Het 800V-laadsysteem betekent ook dat de regeneratieve remmen meer vermogen kunnen terugleveren aan de accu, met maximaal 400kW in 'optimale omstandigheden'. Dat staat gelijk aan een vertraging van 0,65g. De Folgore ondersteunt pre-conditioning, om de accu op de juiste temperatuur te krijgen als hij dicht bij een snellader is. Zo kan de accu sneller worden opgeladen.

Maserati verkoopt de GranTurismo als elektrische auto en als auto met een verbrandingsmotor. Het is dus geen auto die vanaf de grond is ontwikkeld als EV. Wanneer de auto de verkoop in gaat en hoeveel hij moet kosten, is nog niet duidelijk.