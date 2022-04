Een smartphone die een week meegaat, een betaalbare elektrische auto die met een kleine accu 1000km haalt en elektrisch vliegen over lange afstanden. Als we moeten afgaan op berichten over revolutionaire doorbraken op accugebied zou dat op korte termijn realiteit zijn. Vaak gaat het echter om een 'doorbraak' van alleen een bepaald onderdeel van een accu, in een laboratoriumomgeving. Van veel ontdekkingen horen we nooit meer wat, terwijl andere daadwerkelijk veelbelovend zijn, maar vaak nog vele jaren van massaproductie verwijderd zijn. Bedrijven schreeuwen hun doorbraak vaak van de daken in de hoop nieuwe investeerders te trekken, die vervolgens kunnen helpen de vinding als halffabrikaat aan accufabrikanten te leveren.

Concept solid-stateaccu van QuantumScape