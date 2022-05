'Prijsverlaging van EV's is onzeker door stijgende kosten accumaterialen'

Een verdere verlaging van de prijzen van elektrische auto's is volgens analisten onzeker, omdat de prijzen voor materialen die in accu's worden gebruikt, omhoogschieten. Dat komt door de sterk stijgende vraag naar bijvoorbeeld lithium en kobalt.

Volgens cijfers van Benchmark Mineral Intelligence was de prijs van kobalt halverwege januari 119 procent hoger dan aan het begin van 2020. De prijs van nikkel steeg met 55 procent en bij lithium gaat het om een stijging van maar liefst 569 procent. De cijfers staan in een artikel van The Wall Street Journal.

De prijs van lithium-ionaccu's is volgens de krant sinds 2010 met zo'n 90 procent gedaald, naar ongeveer 130 dollar per kilowattuur. De verwachtingen waren eerder dat die daling zou doorzetten tot zo'n 100 dollar per kilowattuur in 2024 en dat elektrische auto's dan op prijs zouden kunnen concurreren met modellen met een verbrandingsmotor.

Het analistenbureau zegt tegen de krant dat er vanuit de toeleveringsketen twijfel ontstaat over de haalbaarheid van de prijs van 100 dollar per kilowattuur. Accufabrikanten die in het verleden langetermijncontracten aanboden tegen een vaste prijs, zouden zijn overgestapt op contracten met variabele prijzen.

De vraag naar de benodigde metalen voor accu's neemt flink toe nu steeds meer autofabrikanten plannen maken voor elektrische voertuigen en het aantal modellen met een verbrandingsmotor afbouwen.

Verschillende fabrikanten zijn bezig met alternatieve accu's om op de kosten te kunnen besparen. Zo wil Tesla wereldwijd gebruik gaan maken van lithiumijzerfosfaataccu's in Standard Range-modellen. Deze lfp-accu's gebruiken ijzer in de kathode in plaats van schaarse en dure materialen als nikkel en kobalt. Lfp-accu's hebben over het algemeen echter een lagere capaciteit dan lithium-ionvarianten.