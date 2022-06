Mijnbouwbedrijf Rio Tinto dacht met het ontdekte Servische lithium goud in handen te hebben, maar het vond zijn eigen kryptoniet. In 2004 ging bij het bedrijf de vlag uit toen het nabij de westelijke stad Loznica op een vindplaats stuitte met onder meer het unieke, enkel in Servië aanwezige mineraal jadariet, vernoemd naar de rivier de Jadar. De formule van dit mineraal moest toen nog bepaald worden en die bleek op een paar elementen na behoorlijk overeen te komen met die van het fictieve kryptoniet. Jadariet bevat lithium, ook wel het witte goud genoemd. De vlag ging dus uit bij Rio Tinto, maar net zoals Superman zijn krachten verliest bij de inzet van het fictieve groene spul, stond Rio Tinto uiteindelijk machteloos. Het ving bot bij de Servische bevolking en de overheid trok eerder dit jaar de vergunningen in wegens zorgen over de gezondheid van de lokale bevolking en de milieugevolgen.

Twee gesteenten met lithium-mica uit Cornwall (VK) en Portugal. Foto: Job Duim, UTwente