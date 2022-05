'Aantal nieuwe elektrische vrachtwagens in Europa steeg met 193 procent in 2021'

Volgens marktonderzoeksbureau IHS Markit werden er vorig jaar in Europa in totaal 346 elektrische vrachtwagens met een gewicht van 16 ton of hoger geregistreerd. Dat is een stijging van 193 procent ten opzichte van 2020.

De meeste elektrisch aangedreven trucks werden in Zwitserland geregistreerd. Daar ging het om 77 nieuwe exemplaren, gevolgd door 56 in Noorwegen, 47 in Zweden en 42 in Nederland. In België werden vorig jaar 3 elektrische vrachtwagens geregistreerd. IHS Markit komt uit op een totaal van 346 elektrische trucks in Europa, al is daarbij niet het Verenigd Koninkrijk meegenomen.

Volvo Trucks, het bedrijf dat de gegevens van het marktonderzoek weergeeft, zegt dat het vorig jaar de marktleider in Europa was voor deze categorie zware, elektrische vrachtwagens. Het bedrijf had naar eigen zeggen een Europees marktaandeel van 42 procent en heeft vorig jaar wereldwijd bestellingen en aankoopintenties ontvangen voor 1100 elektrische vrachtwagens. Volgens het bedrijf zijn de volumes nog altijd laag, maar is er sprake van een snelle groei in onder meer Europa en Noord-Amerika.

Land Aantal* Zwitserland 77 Noorwegen 56 Zweden 47 Nederland 42 Duitsland 37 Frankrijk 25 Denemarken 21 Spanje 11 Italië 9 Hongarije 7 Polen 4 België 3 Tsjechië 2 Finland 2 Ierland 2 Oostenrijk 1 Totaal 346

*Het aantal geregistreerde elektrische trucks van 16 ton of meer in 2021 per land