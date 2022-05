Youtuber demonstreert Steam Deck met systemwide AMD FidelityFX Super Resolution

De Steam Deck van Valve biedt op OS-niveau ondersteuning voor AMD's FidelityFX Super Resolution-techniek voor upscaling, ook op games die dat officieel niet ondersteunen. Een YouTube-gebruiker heeft dit gedemonstreerd en eerste testresultaten gedeeld.

Valve schreef onlangs al in een Steam Deck-blogpost dat SteamOS een update zou krijgen die AMD FSR-ondersteuning 'systemwide' toevoegt, ook voor games zonder deze upscalingtechniek. "FSR-ondersteuning zal worden opgenomen als onderdeel van een toekomstige OS-release. Zodra dat gebeurt, kunnen games mogelijk gebruikmaken van FSR, zelfs als de spellen dat niet ondersteunen", schreef het bedrijf.

Dat gebeurt via Valves Gamescope-compositor, die bovenop het Wayland-displayserverprotocol voor Linux wordt gebruikt in SteamOS. Die compositor is gericht op gaming en heeft onlangs ondersteuning gekregen voor AMD FSR, merkte Phoronix al op. In de praktijk betekent dat dat de upscalingtechniek overal kan worden toegepast, ook bij games die dat eigenlijk niet ondersteunen. Dit is dus anders dan de komende Radeon Super Resolution-techniek van AMD, die is gebaseerd op FSR, maar op driverniveau werkt en dus ook overweg kan met games zonder FSR-ondersteuning.

FSR-demonstratie op de Steam Deck

YouTube-gebruiker The Phawx heeft een reviewexemplaar van de Steam Deck in handen en heeft deze FSR-implementatie getest in een video. De gebruiker laat onder andere Control en Devil May Cry 5 met FSR zien, twee games die standaard geen FSR ondersteunen. Hij publiceert daarbij vergelijkingsafbeeldingen voor beide games. De YouTube-gebruiker merkt op dat de beeldkwaliteit van 540p met FSR iets minder goed is dan native 720p, maar dat het gebruik van FSR de accuduur wel ten goede komt. Dit komt doordat de gpu hiermee minder stroom verbruikt.

The Phawx meldt verder dat systemwide FSR alleen werkt als gebruikers handmatig de resolutie van de game moeten verlagen; FSR doet dat niet automatisch. De youtuber merkt ook op dat het beter is om officiële FSR-ondersteuning in te schakelen bij games die dat ondersteunen, omdat systemwide FSR ook invloed heeft op de kwaliteit van UI-elementen, zoals health bars.

De Valve Steam Deck komt op 25 februari uit en de eerste exemplaren worden drie dagen later geleverd. De handheldconsole beschikt over een semi-custom apu van AMD met vier Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu met acht compute units. Het bedrijf begon vorig jaar zomer met het accepteren van Steam Deck-reserveringen. De verwachte levertijd liep toen al snel op; nieuwe reserveringen worden naar verwachting pas 'na het tweede kwartaal van 2022' geleverd.

De afgelopen dagen is de Steam Deck meermaals getoond. Verschillende reviewers mochten een preview van de handheld publiceren, waarin onder meer bepaalde door Valve goedgekeurde games en de accuduur werden getest. De Steam Deck is ook al uit elkaar gehaald en iFixit gaf deze week aan dat het gaat samenwerken met Valve voor het aanbieden van losse onderdelen voor de handheld.