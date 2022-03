AMD geeft meer uitleg over FSR 2.0 en brengt deze naar Xbox en Nvidia-gpu's

AMD heeft meer bekendgemaakt over de werking van FidelityFX Super Resolution 2.0 en zegt dat de techniek naar Xbox-consoles komt en ook voor enkele Nvidia-gpu's beschikbaar zal komen. FSR 2.0 is een temporal upscalingtechniek die games op een hogere resolutie kan afspelen.

Zoals AMD medio maart aankondigde, gebruikt FSR 2.0 temporal upscaling, net als Nvidia's DLSS, in plaats van de spatial upscaling van de eerste FSR-versie. Dit betekent volgens AMD dat FSR 2.0 eerder in de framepipeline voorkomt en temporal anti-aliasing vervangt. FSR 2.0 gebruikt de diepte-, motionvector- en kleurbuffers om het beeld te upscalen.

Nvidia-gpu's gebruiken aparte kernen voor de machinelearningberekeningstaken, maar AMD's gpu's beschikken niet over die aparte kernen. FSR 2.0 gebruikt daarom een door AMD gemaakt algoritme dat vormen en objecten in een beeld kan herkennen, daar verbanden in kan zien met gegevens uit eerdere frames en zo het beeld kan upscalen naar een hogere resolutie.

AMD claimt dat zo'n handgemaakt algoritme voordelen heeft boven een machinelearningalgoritme, zoals dat het handgemaakt algoritme beter te optimaliseren is. Ook kunnen meer gamers er gebruik van maken, omdat er geen gespecialiseerde machinelearninghardware nodig is, zegt het bedrijf.

FSR 2.0 krijgt verder geen Ultra Quality-modus meer, maar alleen een Quality-modus als instelling met de hoogste kwaliteit. Hierbij is de schaalfactor 1,5 en is de beeldkwaliteit 'native of beter dan native', aldus AMD. Aan de andere kant is er Performance, dat een schaalfactor van 2 heeft en vooral bedoeld is voor hogere framerates. Daartussenin is nog de Balanced-instelling, met een schaalfactor van 1,7.

Daarnaast is er de optionele Ultra Performance-instelling, waarbij ontwikkelaars kunnen kiezen of ze die willen gebruiken of niet. Die heeft een schaalfactor van 3 en biedt de hoogste framerate en een beeldkwaliteit die 'representatief' is voor de native resolutie.

Hoewel FSR 2.0 de framerates van games kan verhogen, zegt AMD dat deze voor een prestatieoverhead van maximaal 1,5ms kan zorgen binnen games. Dit hangt af van de specificaties van een pc en van de game, maar FSR 2.0 zal wel meer van grafische kaarten vragen dan FSR 1.0. In de onderstaande twee tabellen geeft AMD een indicatie van de te verwachten vertragingen met een AMD Ryzen 9 5900X, maar geeft het ook aan dat het om voorlopige voorspellingen gaat op basis van de bèta. Links is in Quality-mode, rechts in Performance-mode. Beide modi zijn inclusief auto-exposure en zonder sharpening.

Ontwikkelaars moeten ondersteuning voor FSR 2.0 handmatig toevoegen aan hun games, net als bij DLSS en FSR 1.0. De integratietijd daarvoor verschilt volgens AMD per scenario. Bij games die al DLSS 2 ondersteunen, moet het 'minder dan drie dagen' duren om FSR 2.0-ondersteuning toe te voegen. Ook integratie in Unreal Engine 4- en 5-games moet relatief snel gaan via een FSR 2.0-plug-in. Bij games die geen ondersteuning hebben voor decoupled game- en renderresoluties of motionvectors zou integratie vier weken of langer duren, verwacht AMD.

AMD gaat FSR 2.0 beschikbaar stellen via GitHub als api en als C++- en HLSL-broncodes. Het bedrijf komt met DirectX 12- en Vulkan-samples en een Unreal Engine 4.26-plug-in. Ontwikkelaars kunnen FSR 2.0 in de toekomst ook implementeren in Xbox-games, maar AMD kan nog niet zeggen wanneer dit zal zijn. Ook kunnen pc-gamers FSR 2.0 gebruiken op GeForce-gpu's vanaf de GTX 1070 en op Radeon-gpu's vanaf de RX 590. FSR 2.0 komt in het komende kwartaal beschikbaar voor pc-gamers.

De implementatietijd van FSR 2.0