AMD stelt FidelityFX Super Resolution 2.0 beschikbaar in tweede kwartaal

AMD kondigt een tweede versie van zijn FidelityFX Super Resolution aan. De vernieuwde upscalingtechniek komt in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar en maakt gebruik van temporal upscaling, net als Nvidia's DLSS.

Hoewel AMD nog weinig details prijsgeeft en verwijst naar een presentatie die het volgende week woensdag geeft op de GDC, wordt uit de genoemde voordelen van de techniek duidelijk dat het gaat om temporal upscaling. Daarbij wordt informatie uit voorgaande frames gebruikt om het huidige frame te verscherpen. De basis van de techniek is daarmee beter vergelijkbaar met Nvidia's DLSS dan met de eerste generatie FSR, die een algoritme voor spatial upscaling gebruikt.

Volgens de chipontwerper biedt FidelityFX Super Resolution 2.0 een beeldkwaliteit die vergelijkbaar is met native rendering, of zelfs beter. Daarnaast zou ook de kwaliteit van de anti-aliasing zijn verbeterd ten opzichte van het bestaande FSR. In tegenstelling tot moderne Nvidia-gpu's beschikken de Radeons echter niet over aparte cores voor machinelearningberekeningen, waardoor de upscaling op de normale gpu-cores moet gebeuren. In theorie verloopt dit daardoor iets minder efficiënt.

De aankondiging van FSR 2.0 komt tegelijk met een driverupdate die Radeon Super Resolution toevoegt. FSR 2.0 zal net als de eerste generatie FSR game-integratie vereisen en dus compatibel zijn met veel minder spellen. RSR werkt op driverniveau en dus voor praktisch iedere game, maar kan de ui-elementen niet los renderen van de in-game beelden, waardoor het eindresultaat minder mooi is. Bovendien vereist RSR een relatief moderne AMD-videokaart, terwijl FSR 1.0 met veel meer kaarten compatibel was. De exacte systeemeisen voor FSR 2.0 zijn nog niet bekendgemaakt.