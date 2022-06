Politie arresteert duo dat gegevens zou verkopen voor vriend-in-noodfraude

De Nederlandse politie heeft twee mannen aangehouden die op grote schaal gegevens van personen zouden verkopen. Criminelen kochten die om vervolgens bank- of vriend-in-noodfraude te plegen. De mannen verkochten contactgegevens, maar in sommige gevallen ook bsn's.

De verdachten zijn een 23-jarige man uit Weesp en een 19-jarige uit Hilversum. Zij werden in hun woningen gearresteerd, schrijft de politie. Ze werden opgepakt door het Cybercrime Team Oost-Nederland. De mannen worden verdacht van de handel in privégegevens. De politie zegt het duo op het spoor te zijn gekomen via 'een chatdienst waar vraag en aanbod samenkomen'. Ze zegt niet welke chatdienst dat is. Misschien gaat het om Telegram, dat erom bekendstaat populair te zijn bij cybercriminelen voor de handel in illegale content. Bij de arrestatie heeft de politie verschillende gegevensdragers in beslag genomen.

Het tweetal zou de privégegevens aan andere criminelen hebben verkocht. Die gebruikten de data voor bijvoorbeeld bankhelpdeskfraude of vriend-in-noodfraude. Die vormen van oplichting werken beter naarmate de criminelen meer weten over hun slachtoffers. Vooral in de afgelopen jaren is het aantal gevallen van vriend-in-noodfraude explosief gestegen. Criminelen doen zich dan voor als een vriend of familielid dat snel geld nodig heeft. Het duo wordt ervan verdacht namen en telefoonnummers te verhandelen, maar ook bankgegevens en burgerservicenummers. Daarmee was het volgens de politie ook mogelijk om identiteitsfraude te plegen of slachtoffers te stalken, maar het is niet duidelijk of dat ook echt gebeurd is.