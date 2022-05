Fraudehelpdesk kreeg kwart meer meldingen online aan- en verkoopfraude

De Nederlandse Fraudehelpdesk kreeg in het afgelopen jaar ruim 25 procent meer meldingen over frauduleuze online aan- en verkopen. Ook zijn er steeds meer mensen die de dupe worden van meerdere fraudevormen tegelijk. In totaal kreeg het meldpunt 530.000 meldingen binnen.

Volgens cijfers van de Fraudehelpdesk werd in in 2021 voor bijna 47 miljoen euro aan schade door fraude gemeld. Een jaar eerder was dat 41 miljoen euro. Het aantal meldingen voor alle vormen van fraude steeg met ruim 50 procent; van 350.000 naar 530.000.

De toename van meldingen over frauduleuze online aan- en verkopen viel daarbij het meeste op, schrijft de Fraudehelpdesk. Dat ging om een stijging van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook zegt het meldpunt dat er een stijging van ruim 2000 procent was van gevallen waarbij de melder slachtoffer is van meerdere fraudevormen tegelijk.

Het gestegen schadebedrag komt volgens de Fraudehelpdesk met name door beleggingsfraude. Meldingen daarover zijn goed voor 19 miljoen euro schade en dat is een toename van 45 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In de laatste maanden van afgelopen jaar kreeg het meldpunt 'een explosie aan meldingen' over geautomatiseerde telefoontjes die zogenaamd van de politie of de Hoge Raad der Nederlanden afkomstig zijn.

Volgens de Fraudehelpdesk was 'cybercrime' vorig jaar de meestvoorkomende fraudevorm. Daaronder schaart het meldpunt 'hacken, phishing, computervredebreuk en malware'. Identiteitsfraude zoals de 'vriend-in-nood'-fraude via WhatsApp kwam op de tweede plaats. Een jaar eerder stond die nog op de eerste plek. Handelsplaats- en webwinkelfraude staat op de derde plek.