Rotterdammer wordt weer verdacht van vaste-telefoniefraude

Een 43-jarige Rotterdammer is woensdagochtend aangehouden, omdat hij opnieuw wordt verdacht van fraude met vaste telefonie. De man was in 2020 voor hetzelfde feit aangehouden en veroordeeld.

Het Cybercrimeteam van de politie-eenheid in Rotterdam kwam de man op het spoor tijdens een onderzoek. Bij de doorzoeking van zijn woning zijn tientallen modems, telefoons en laptop in beslag genomen. Een aantal modems waren aangesloten.

De Rotterdammer zou met verschillende e-mailadressen nieuwe modems hebben besteld voor verschillende huisadressen. Die modems worden vervolgens op een bezorgpunt van een pakketbezorgdienst afgeleverd, waar ze werden opgehaald door de verdachte. Vervolgens wordt er met die modems enorme kosten gemaakt die niet bij de verdachte in rekening werden gebracht, maar bij de opgegeven huisadressen.

De totale schade bedraagt vermoedelijk duizenden euro’s, meldt de politie. Van welke providers de modems zijn, is niet bekend. Het onderzoek naar de man loopt nog. Zo wordt onderzocht of de man cryptovaluta heeft, waar de politie beslag op kan leggen.

Wat deze zaak opmerkelijk maakt, is dat de verdachte eerder is aangehouden en veroordeeld voor vaste-telefoniefraude en dat hij in zijn proeftijd zat. De Rotterdammer had het telecombedrijf VodafoneZiggo voor 330.000 euro opgelicht. Hij werd in januari 2020 aangehouden en in september van dat jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 103 dagen voorwaardelijk.

