Bundel met vier geremasterde Sonic-games komt 23 juni uit voor pc en consoles

Sonic Origins komt 23 juni uit voor pc, Nintendo Switch, Xbox-consoles en PlayStation-consoles. De bundel bevat vier Sonic-spellen die oorspronkelijk uitkwamen voor de Sega Mega Drive. Sonic Origins is vorig jaar al aangekondigd, maar toen was er nog geen precieze releasedatum bekend.

De bundel bevat remasters van Sonic 1, 2, 3 & Knuckles en Sonic CD en gaat ongeveer 40 euro kosten. Sega heeft ook een deluxe-versie van Sonic Origins aangekondigd voor 45 euro. Deze versie bevat onder meer moeilijkere missies, geanimeerde personages in het hoofdmenu en exclusieve muziektracks uit de Sonic-games van de Mega Drive. Er is ook een pre-orderbonus voor beide versies van Sonic Origins, die honderd munten geeft en een modus bevat waarin je gespiegelde levels kan spelen.

De datum waarop het spel uitkomt, valt samen met het 31-jarige bestaan van de blauwe egel. Het allereerste Sonic-spel verscheen op 23 juni 1991 voor de Sega Mega Drive. Het werd het bestverkochte videospel van dat jaar. Tegen het einde van 1991 waren er wereldwijd 2 miljoen exemplaren van Sonic the Hedgehog over de toonbank gegaan.

Een jaar later kwam Sonic 2 uit, dat Sonics sidekick Tails introduceerde. Sonic CD verscheen in 1993 en kon alleen gespeeld worden wanneer de Mega Drive was voorzien van de Mega-CD-uitbreiding. Sonic 3 & Knuckles is een combinatie van Sonic 3 en Sonic & Knuckles, die beide in 1994 uitkwamen. De cartridge van Sonic & Knuckles bevat een adapter, waarop een Sonic 3-cartridge kan worden aangesloten.