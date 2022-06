SEGA toont verschillende nieuwe games met Sonic the Hedgehog

SEGA werkt aan een remaster van Sonic 1, 2, CD, 3 en Knuckles en Sonic Colors Ultimate, en een nieuwe Sonic-game. Ook wordt Sonic een personage in verschillende nieuwe games komend jaar, waaronder in Two Point Hospital, de Tokyo 2020-game en in het komende Lost Judgment.

Dat hebben de ontwikkelaars bekendgemaakt in een livestream rondom het dertigjarig jubileum van Sonic the Hedgehog. In de livestream toonden de makers onder andere Sonic als personages in Two Point Hospital vanaf 30 juli en de Olympische Spelen-game Tokyo 2020 vanaf 22 juni. In de aanstaande game Lost Judgement kan ook met Sonic gespeeld worden, maar dan op een in-game arcadekast waarop de vechtgame Sonic The Fighters uit 1996 gespeeld kan worden.

Ook werd bekend dat er een geremasterde collectie van oude Sonic-games uit moet komen in 2022, met onder andere Sonic 1, 2, 3, Sonic CD en Knuckles, en van de game Sonic Colors uit 2010. Die laatste komt op 7 september uit als Sonic Colors Ultimate voor de PS4, Xbox One, Xbox Series en S en Nintendo Switch. Van de remaster van de echte oude Sonic-games, onder de noemer Sonic Origins is nog geen releasedatum bekend.

Sonic wordt ook naar PlayStation Now, de cloudgamingdienst Luna van Amazon en de iPhone gehaald, met drie nieuwe games voor de PS Now, Sonic Mania, Sonic Team Racing en Sonic Forces. Die eerste twee komen ook naar de dienst van Amazon. Voor mobiel werkt SEGA aan verschillende nieuwe Sonic-games en een update voor Sonic Forces en Party Match waarin spelers het kunnen opnemen tegen hun vrienden in privéraces en -events. Sonic Racing komt naar Apple Arcade.

Bovendien wordt er gewerkt aan twee nieuwe animatieseries rond Sonic, Sonic Colors: Rise of the Wisps en Sonic Prime. Die tweede was al eerder aangekondigd en komt naar Netflix in 2022 met 24 afleveringen. Sonic Colors: Rise of the Wisps wordt een tweedelige animatieserie die deze zomer uit moet komen.

Aan het einde van de livestream teasden de makers nog een hele nieuwe Sonic-game die in 2022 naar de oude en nieuwe generatie consoles moet komen en naar de pc.