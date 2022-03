Sonic Colors: Ultimate-makers werken aan patch voor crashes en bugs

Blind Squirrel Games belooft 'zo snel mogelijk' een patch voor Sonic Colors: Ultimate uit te brengen. De game verscheen onlangs voor de pc en consoles, maar kampte met verschillende bugs. Met name de Nintendo Switch-versie van het spel kampt met problemen.

Communitymanager Katie Chrzanowski bedankt spelers op Twitter voor hun feedback en geeft aan dat er naar de problemen wordt gekeken. "We waarderen alle feedback die we tot nu toe hebben ontvangen over Sonic Colors: Ultimate. We luisteren en werken aan een patch om die zo snel mogelijk uit te brengen." Daarbij benadrukt het team dat het ook 'grafische problemen' is tegengekomen die worden veroorzaakt door de game te spelen via een emulator, iets wat de ontwikkelaars niet zelf kunnen oplossen.

Sonic Colors: Ultimate verschijnt officieel op 7 september, maar spelers die de Digital Deluxe-uitvoering kochten, kunnen het spel al sinds 3 september spelen. Kort na deze vroegtijdige release verschenen berichten op sociale media over bugs, crashes en andere stabiliteitsproblemen, schrijft ook Eurogamer. Deze problemen zouden vooral in de Nintendo Switch-versie zitten. Spelers meldden onder andere dat ze uit de maps vielen of hevige visuele bugs tegenkwamen.

Enkele van deze bugs zouden voorkomen bij spelers die de game illegaal speelden via emulators op een pc, maar GameXplain geeft in een video aan dat het ook bugs in de game is tegengekomen op een legitieme Switch-console. De video bevat glitches die het YouTube-kanaal is tegengekomen tijdens 'normale gameplay', maar GameXplain meldt daarbij dat sommige bugs ook specifieke stappen vereisen die moeten worden uitgevoerd, en daardoor minder waarschijnlijk zullen voorkomen wanneer spelers het spel gewoon spelen.