Sonic Frontiers verschijnt op 8 november voor huidige generatie consoles en pc

SEGA heeft tijdens Gamescom de releasedatum van Sonic Frontiers bevestigd. De game verschijnt op 8 november voor de Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en de Xbox Series S|X. Voor de pc is de game te koop via Steam en de Epic Game Store.

Gisteren was de releasedatum voor de onthulling gelekt, maar nu heeft SEGA deze zelf bevestigd. De ontwikkelaar deelde tijdens de openingsavond van Gamescom een nieuwe trailer, die gameplay en een deel van het verhaal van Sonic Frontiers laat zien. Het toont verschillende soorten landschappen en levels, waaronder een die doet denken aan Green Hill Zone, het eerste level van Sonic The Hedgehog, dat in 1991 verscheen voor de SEGA Mega Drive.

Klanten die een pre-order plaatsen voor de digitale of de fysieke versie krijgen een aantal in-game bonussen, waaronder extra xp-punten en power-ups. Er verschijnen er twee digitale versies van de game: de Digital Standard Edition en de Digital Deluxe Edition. De deluxe-versie bevat de Explorer's Treasure Box, die onder meer cosmetics bevat voor Sonic, en kost 69,99 euro. De digitale en fysieke standaardversie van Sonic Frontiers kost 59,99 euro. Over een fysieke deluxe-versie is nog weinig bekend.